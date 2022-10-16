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  4. Haciz için gelen avukatın yanağını ısırdı! Mahkemeden flaş karar

Haciz için gelen avukatın yanağını ısırdı! Mahkemeden flaş karar

16.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da duyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Ömer Konuk, müvekkiline olan borcuna karşılık koyunlarını hacze gelen avukat Cüneyt Bülent Şeker’i, yanağından ısırarak yaraladı. Mahkeme, Konuk’a 2,5 yıl hapis cezası verdi. Avukat Şeker’in itirazı üzerine dosya temyize gitti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi cezayı az buldu. Mahkeme, avukatın yüzünde iz bırakacak şekilde ısıran Konuk'un cezasını artırarak, ‘Kasten adam yaralamak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Haciz için gelen avukatın yanağını ısırdı! Mahkemeden flaş karar

Şaşkına çeviren olay, 27 Temmuz 2018’de Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesi’nde meydana geldi. Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Bülent Şeker’in müvekkiline 4 yıldır borcunu ödemediği öne sürülen Konuk ailesine haciz işlemi uygulandı. Avukat Şeker, haciz için jandarma ekipleriyle birlikte ailenin evine gitti. Haciz uygulanan yaklaşık 80 koyunu almak için kamyon geldiği sırada Ömer Konuk ve annesi Sevim Konuk, yetkililere direndi.

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AVUKATIN YANAĞINI ISIRDI

Çıkan arbede sırasında Ömer Konuk, Şeker’i yanağından ısırdı. Sevim Konuk ise yetkilileri bıçakla tehdit etti. Isırılma sonucu yanağından bir parça koparılan ve hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan avukat Şeker’in şikayeti üzerine anne ile oğlu gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ömer Konuk ile annesi Sevim Konuk hakkında Orhaneli Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’, ‘yargı görevi yapan kişilere görevini yaptırmamak için direnme’, ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Ömer Konuk’a ‘kasten yaralama’ ve ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sevim Konuk ise ‘yargı görevi yapan kişilere görevi yaptırmamak için direnme’ suçunu bıçakla işlediği gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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BÖLGE İDARE MAHKEMESİ VERİLEN CEZAYI AL BULDU

Avukat Cüneyt Bülent Şeker’in itirazı üzerine dosya temyize gitti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi'nde yeniden görülen davada mahkeme heyeti, avukatı yüzünde iz bırakacak şekilde ısıran Ömer Konuk'un cezasını artırarak, ‘Kasten adam yaralamak’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Anne Sevim Konuk’a verilen ceza ise 2 yıl 6 aya düşürüldü.

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KARAR ONANIRSA CEZAEVİNE GİRECEK

Karar Yargıtay tarafından onanırsa tutuksuz yargılanan Ömer Konuk’un cezaevine gireceğini söyleyen avukat Cüneyt Bülent Şeker, şunları söyledi:

“4 yıldan beri tahsil edilemeyen bir alacak vardı. Müvekkilimiz borçlarını ödeyemediği için mülküne hacizler gelmişti. Bankalar tarafından çiftliğine haciz yapılmıştı. Çocuğunu evlendiremez durumdaydı. Biz de 3 defa hacze gittik. Daha önce de bir saldırıya uğramıştık. Bu sefer gittiğimizde kısmen tahsil edebildik çünkü, saldırı sebebiyle yarım kesildi iş. Daha önce yerel mahkeme 2 yıllık bir ceza vermişti. Ama istinaf mahkemesi bunu 4 yıl 2 aya çıkarttı. Bizce yeterli değil ama yine de adaletin sağlanması, adalete yaklaşılması açısından önemli bir ilerleme olarak bunu görüyorum. Bunun büyük önemi var. Bu cezanın yatarı var çünkü. Bunun kamu güvenliği bakımından büyük önemi var. Çünkü insanların birbirine borç vermesi, vade vermesi ancak buna bağlı. Bu konuda Bursa Barosu’nun da büyük çabası oldu. Bence adaletin sağlanması açısından önemli bir ilerleme. Kamu çalışanlarına yapılan saldırı konusunda örnek teşkil edecek bir karar. Umarım bundan sonra benzer saldırılara bu karar mani olur diye düşünüyorum. Yargıtay’dan onaylanırsa beklediğimiz şekilde bir karar olmuş olacak.”

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Haciz Avukat Bursa
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