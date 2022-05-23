Hafife almayın! Sonucu ölümcül olabiliyor

Kene ısırmaları her sene oldukça gündem konusu oluyor. Kene ısırmaları sebebiyle ölen birçok insan bulunuyor. Toplum kene ısırmalarını önemsiz görerek evde tedavi etmeye çalışıyor. Ancak bu hareket oldukça tehlikeli durumlara yol açıyor. Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla" dedi.

ANİ YÜKSELEN ATEŞ VE ÖLÜMCÜL KANAMALAR GÖRÜLÜYOR

Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Orta Anadolu Bölgesi’nde özellikle Tokat, Yozgat ve Sivas’ta keneyle bulaşan KKKA dediğimiz durum maalesef mayıs ayından ağustos ayına kadar çok fazla vatandaşımızda görülmeye başladı. Bu sadece keneyle bulaşmanın dışında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara bulaşması sonucu hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da bulaşıyor. Bu vatandaşlarımızda özellikle ani yükselen 40 dereceleri bulan ateş, vücutta halsizlik, kas ağrıları ile başlayıp ölümcül kanamalara kadar seyreden bir tablo oluşturabiliyor. Bu noktada da Kayseri olarak biz bu bölgelerden gelen hastayı mayıs ayı başlangıcından bu yana kabul etmeye başladık. Maalesef bu seneki vakalarımız biraz sıkıntılı ve hızlı seyrediyor. Ölümcül kanama riski biraz daha fazla.

EVE DÖNÜNCE VÜCUDU KONTROL ETMEK GEREKİYOR

O yüzden vatandaşlarımızın özellikle açık havada bulundukları zamanlarda açık renkli ve vücutlarını kapatacak şekilde kıyafetler giymeleri ve çoraplarını pantolonlarının üzerine çekmeleri faydalı olacaktır. Eve döndüklerinde de kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası bölgelerde kene olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Ayrıca hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın da herhangi bir ateş, ani gelişen bir kas ağrısı ve ishal gibi bir tablosu olduğunda hastaneye başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

KENEYE BİLİNÇSİZ MÜDAHALE EDİLMEMELİ

Toker, vücuduna kene yapıştığını fark eden vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Keneye kesinlikle çıplak elle dokunmamak gerekiyor. Poşet, eldiven, naylon veya mendille vücuda en yakın olan bölgeden sıkıca tutup bir hamlede çıkartabilirse bunu yapabilir. Ancak keneyi patlatmak, yakmak ve herhangi bir yanıcı madde dökmek kesinlikle sakıncalıdır. Bu noktada virüsü hayvan daha fazla kana karıştırabilir. Tek hamlede çıkartılamadığı takdirde mutlaka acil servislere başvurup sağlık çalışanlarından bu konuda yardım istemeliler" diye konuştu.



