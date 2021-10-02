Hafsanur Sancaktutan elbisesi ve uygun fiyatlı alternatifleri

Dizi karakterlerinin stilistleri hangi karakterin neyi, nerede giyeceklerini, nasıl giyeceklerini belirlemekten sorumlular. Ancak bazı seçimleri var ki bizi bizden alıyor. Bir dizi karakterinin giydiği elbiseyi önce beğenip, eğer bizim elbisemiz olsaydı nasıl kombinleyebileceğimizi düşünüp daha sonra sorgulamaya başlıyoruz. Bu elbise hangi markanın, bu eteğin tasarımcısı kim, bu gömlek özel dikim olabilir mi, bunların muadilleri nerelerde satılır gibi sorular uçuşmaya başlıyor kafamızda. Son haftalarda Hafsanur Sancaktutan'ın elbisesi buna benzer sorularla kafanızı kurcalıyor olabilir. Ama merak etmeyin! Sizin için Hafsanur Sancaktutan'ın o meşhur elbisesini ve alternatiflerini bulduk. Listemize göz atarak siz de onun kadar alımlı ve şık olabilirsiniz. Her tarza uygun alternatiflerin olduğu listemize göz atmaya var mısınız?

İşte O Meşhur Elbise: Sagaza Marina

Bu elbiseyi üç kelimede özetleyin derseniz, hiç düşünmeden şunları söyleyebiliriz: Şık, asil, çekici! İşte Hafsanur Sancaktutan'ın o meşhur elbisesi böyle bir şey. Hem şık hem spor görünümlü, altına hangi tarz ayakkabıyı tercih ederseniz edin, onunla bütünleşebilecek bir stile sahip. Sosyal hayatınızda, iş yerinizde, davette, kokteylde, istediğiniz her yerde farklı kombinlerle tercih edebilirsiniz. Sagaza markalı bu elbise ile dolaplarınızı şenlendirebilir, kaliteli kumaşı ve eskimeyecek modasıyla fark yaratabilirsiniz.

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Duyduk ki Rengini Beğenmeyenler Varmış!

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Zevkler ve renkler tartışılmaz tabii ki! Yeşil ve çizgili olmasından hoşnut değilseniz, sonbaharın renklerini yansıtan tonları tercih edebilirsiniz. Kemer detayı, omuz üstündeki vatkaları, kollarındaki geniş manşetler, dökümlü çan eteği elbiseyi trend yapan unsurlardan. Siz de göz yormayan, kemer detayı olan, sade ve şık bir elbise arayışındaysanız, bu modeli kaçırmayın! Özellikle iş dünyasında olan kadınlar için etek ceket takımlardan, kalem etekli elbiselerden çok daha farklı ve rahat bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Yaz aylarında açık topuklu ayakkabılarla, kış aylarında çizmeler veya topuklu botlarla kombinleyebilirsiniz.

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Yaz ayları için beyaz rengine göz atmayı da unutmayın!

Sizin İçin Bulduk: Şahane Bir Alternatifle Karşınızdayız!

Yeşil çizgilerin farklı boyutları ve şık kemer detayı ile göz dolduran bu elbiseye ne dersiniz? Hem klasik hem de spor olarak kombinleyebileceğiniz bu elbise ile siz de gündeme oturabilirsiniz. Elbisenin volanlı etek ucu ile her hareketinizde ihtişamı hissedebilirsiniz. İsterseniz toplantıya giderken, isterseniz arkadaşlarınızla buluşurken, isterseniz de sevgilinizle romantik bir akşam yemeğine çıkarken rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Tercih edeceğiniz ayakkabı, aksesuar ve saç modeli ile tüm bu ortamlara uyum sağlayabilirsiniz.

Elbise giymeyi sevenlerdenseniz ve farklı alternatifler arayışındaysanız, bu ürüne mutlaka göz atın.

Saten ve Dekolteli... Kulağa Harika Gelmiyor mu?

Gömlek elbiseler her zaman düğmeli ve dik yakalı olmak durumunda değil. Bazı elbiseler var ki hem gömlek tarzında, hem saten kumaşlı, hem de derin bir göğüs dekoltesine sahip. Daha çok vücuda oturan bir formda olan bu elbise ile davetlerin, kokteyllerin, nişanların, hatta partilerin bile en göz alıcı ismi siz olabilirsiniz. Yeşil, pembe, siyah, bej ve leylak renkleri arasında istediğinizi seçebilirsiniz. Derin V yaka dekoltesini şık uzun kolyelerle süsleyebilir, geceyi ışığınızla aydınlatabilirsiniz.

Saten kumaşın verdiği o naif ve çekici havayı yakalamak için tıklayın!

Ya Daha Koyu Renkleri Tercih Edenler, Onlar Aramızda mı?

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Elbisem hem gömlek yakalı hem de düz kesim olsun diyorsanız doğru yerdesiniz! Bir de bunun üzerine rengi koyu olsun, mevsimlik olsun derseniz daha da doğru bir yerdesiniz! Manşetli kolları, pileli etek detayı, muhteşem rengiyle estetik bir görünüme sahip olan bu elbiseyi çok seveceğinize eminiz. Hayatınızın her alanında kullanabileceğiniz bir rahatlığa sahip. Hem topuklu ayakkabı veya terliklerle şık görünen kombinler yapabilir hem de spor ayakkabılarla rahat bir stil oluşturabilirsiniz. Ama bizim önerimiz hazır mevsimi de yaklaşıyorken topuklu bot veya çizmelerle denemeniz.

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Gömlek Elbise Olsun Ama Maxi Boy Olsun Diyenlere:

Tercihlerini uzun elbiselerden yana yapanları unutmadık elbette! Eğer siz de onlardansanız, uzun ve düğmeli etek detayı, belindeki zarif kuşağı ve cıvıl cıvıl sarı renginin enerjisiyle bu elbise tam size göre! Eteğinin drapeli kesimi ve bele tam oturan modeliyle gittiğiniz her ortamda ışık saçabilirsiniz. İster topuklu ayakkabıyla ister spor ayakkabıyla kullanabileceğiniz bu elbiseyi gönlünüze göre kombinleyebilirsiniz. Ancak kombinlerinizi yaparken sarı renginin enerjisine dikkat etmenizi ve aksesuarlarınızı sade renklerde tercih etmenizi öneririz.

Elbise modelinin detaylarını, manken üzerindeki ölçülerini, beden tablosunu görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

7 Peki, Daha Gündelik Seçenekler İsteyenler El Kaldırabilir mi?

Elbisem sadece gömlek yakalı ve çizgili desenlere sahip olsun, hem şık hem de spor olsun ama spor stiliyle öne çıksın, her yere uyum sağlasın diyorsanız bu model tam size göre! İşleme detayları ile göz dolduran, rengi ile huzur veren, cep detayıyla spor bir görünümü olan bu elbiseyi aldığınıza asla pişman olmazsınız. İşe giderken, arkadaşlarınızla buluşurken, aile buluşmalarına giderken, yaz sıcağında şık alternatifler ararken rahatlıkla tercih edebilirsiniz. İster spor ayakkabı ile ister sandalet ile kombinleyin!

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Daha Spor Modelleri Tercih Edenler Buyursunlar!

Günlük hayat koşturmacası içinde daha spor giyinmeyi tercih edenler için bu model tam bir biçilmiş kaftan! Kareli detayları, gömlek yakası, vücuda oturan kesimi ile dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Şık bir spor ayakkabı ile kombinleyerek günün en rahat ve şık kadını siz olabilirsiniz. Asimetrik kesimli eteği ile çarpıcı bir görünümü yakalayabilirsiniz. Saç stilinizi de kombininize uydurmayı unutmayın! Uzun saçlıysanız saçlarınızı atkuyruğu şeklinde toplayabilir, kısa saçlıysanız dalgalı bir fön tercih edebilirsiniz. Her haliyle size yakışacağına eminiz.

Bu harika elbiseyi denemek istemez miydiniz? Buyurun öyleyse!

Hem Sade Hem de Şık Olsun Diyenler

İddiasız, şık renklerde ve rahat bir elbise modeli arıyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz. Kol detayları, belindeki tatlı kuşağı ve mavi rengiyle etrafınıza pozitif bir enerji yayabilirsiniz. Anneler, öğretmenler, iş hayatında aktif bir şekilde rol alanlar rahatlıkla tercih edebilirler. Spor ayakkabılar, sandaletler veya mevsimine göre topuklu botlarla kombinleyebilisiniz. Diz üstü boyu ile çizmelerinize de çok yakışır. Ayrıca altın sarısı veya gümüş rengi bir aksesuar kullanarak elbiseyi öne çıkarmanız mümkün!

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