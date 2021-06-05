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Hafta sonu eczane, postane ve hastaneler açık mı? Eczane, postane ve hastaneler kaça kadar açık?

05.06.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni normalleşme dönemi 1 Haziran itibarıyla uygulanmaya başladı. Vatandaşlar "Hafta sonu eczane, postane ve hastaneler açık mı? " sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki eczane, postane ve hastaneler kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...

Hafta sonu eczane, postane ve hastaneler açık mı? Eczane, postane ve hastaneler kaça kadar açık?

Haziran ayında uygulanacak yeni normalleşme dönemine ilişkin kurallar İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" konulu genelgede yer aldı. Bunun üzerine vatandaşlar, hafta sonu hastane, postane ve PTT'lerin hizmet verip vermediğini internet üzerinden araştırmaya başladı. Pazar günü tüm gün sokağa çıkma yasağı olacak. Ancak bazı yerler pazar günleri de açık olacak. Peki hafta sonu eczane, postane ve hastaneler açık mı? Hafta sonu eczane, postane ve hastaneye gidilir mi? Postane, hastane ve eczaneler kaça kadar açık olacak? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde yer almaktadır.

HAFTA SONU ECZANE, POSTANE VE HASTANELER AÇIK MI?

Eczaneler hafta sonu yalnızca cumartesi günü hizmet verecektir. Tüm gün sokağa çıkmanın yasak olduğu pazar gününde nöbetçi eczane haricindeki diğer eczaneler kapalı olacaktır. Eczanelerin mesaiye başlama saati sabah 09.00'dur. İlden ile çalışma saatlerinin değiştiği eczaneler 19.00'da kapanmaktadır. Söz konusu kapanış saati nöbetçi eczaneler için farklıdır. Eczanelerde öğle arası yapılmamakta, eczaneler öğle aralarında da hastalara hizmet vermeye devam etmektedir.

Merkez PTT şubeleri hariç, cumartesi günü tüm PTT'ler kapalı olacaktır. Tüm gün sokağa çıkmanın yasak olduğu hafta sonu pazar günü de tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü yalnızca belirli bölgelerdeki PTT'ler 13.30'a kadar açık olacaktır. Hafta içi PTT'ler işleyişine normal mesai saatleri dahilinde devam etmektedir.

Hafta sonu eczane, postane ve hastaneler açık mı? Eczane, postane ve hastaneler kaça kadar açık?

PTT mesai saati sabah 08.30'da başlar. 12.30'da 1 saat öğle arası vardır. Öğle yemeğinin ardından saat 13.30'da mesai devam eder ve 17.30'da sona erer. PTT çalışma saatleri Türkiye genelinde sabittir.

Hafta sonu için hastaneden randevu alınmaz, poliklinikte muayene olunmaz. Ancak hastanelerin acil servisleri her zaman hafta içi ve hafta sonu 7/24 açıktır.


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