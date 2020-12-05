Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor?

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber yeni tedbirler uygulanmaya başlandı. Bu çerçevede yeniden uygulamaya alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 4 Aralık 2020 Cuma akşamı 21.00’de başladı. Şimdi vatandaşlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni bir karar alınana dek ülke genelinde bundan böyle hafta sonları; cuma akşamı başlayıp pazartesi sabahı sona erecek ve cumartesi ile pazar günlerinin tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Şimdi vatandaşlar bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek sorusunun cevabını merak ediyor. Dolayısıyla 4 Aralık 2020 Cuma akşamı başlayan sokağa çıkma yasağı 7 Aralık 2020 Pazartesi günü sabahı sona erecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Vatandaşlar tarafından ilk uygulaması 4 Aralık 2020 tarihinde başlayan hafta sonu kısıtlamasının 7 Aralık 2020 Pazartesi günü ne zaman biteceğini de merak ediyor. Hafta sonu cumartesi ve pazar günlerini de kapsayacak şekilde devam eden kısıtlama 7 Aralık 2020 Pazartesi günü sabah saat 05.00’te bitecek. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulamaya aynı şekilde devam edilecek.

Kısıtlamaların ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor. Uygulamalar yeni bir karar alınıncaya kadar bu şekilde devam ettirilecek.

