Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu yasaklarının gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşların, gözleri 15 Mart 2021 tarihinde yapılacak yeni Kabine Toplantısında. Toplantı sonrasında renklerde değişiklik olması ve yeni koronavirüs risk haritasının yayınlanması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ise yeni tablo ile belli olacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeni koronavirüs risk haritasına göre bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde kaldırıldı. Pazar günleri ise bazı illerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı illerde uygulanmayacak.

Koronavirüs risk haritasında mavi renk ile gösterilen düşük riskli iller ve sarı renkle gösterilen orta riskli illerde hem cumartesi hem pazar günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Turuncu renkli yüksek riskli iller ile kırmızı renkli çok yüksek riskli illerde pazar günleri kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak.