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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

15.03.2021 10:45 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

1 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine bir genelge gönderildi, ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları esnetildi. Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Yasakların kaldırılmasının ardından güncellenen yeni koronavirüs haritasında vakalarda yoğun bir artış gözlenmesi sonrasında hafta sonu sokağa çıkma yasağının geri geleceği konuşulmaya başladı.

Hafta sonu yasaklarının gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşların, gözleri 15 Mart 2021 tarihinde yapılacak yeni Kabine Toplantısında. Toplantı sonrasında renklerde değişiklik olması ve yeni koronavirüs risk haritasının yayınlanması bekleniyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasakları ise yeni tablo ile belli olacak.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeni koronavirüs risk haritasına göre bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ülke genelinde kaldırıldı. Pazar günleri ise bazı illerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bazı illerde uygulanmayacak.

Koronavirüs risk haritasında mavi renk ile gösterilen düşük riskli iller ve sarı renkle gösterilen orta riskli illerde hem cumartesi hem pazar günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Turuncu renkli yüksek riskli iller ile kırmızı renkli çok yüksek riskli illerde pazar günleri kesintisiz olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Ülke genelinde 81 ilde ise haftanın her günü 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

20 - 21 MART 2021'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

15 Mart 2021 tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tablosunda değişiklikler yaşanabilir. Toplantının ardından açıklanacak kararlara göre bazı illerde sokağa çıkma yasağı tekrar gelebilir ya da ülke bazlı yeni kısıtlamalara gidilebilir.

Şu anda güncel olan harita yayınlandıktan sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre illerin renkleri sadece vaka sayısına göre değil aynı zamanda hastane doluluk oranlarına, semptomsuz vaka miktarına ve aşılanma yoğunluğu gibi parametreler de konuşularak değiştirilecek.

Yeni parametreler ile hangi illerin hangi renk ile boyanacağı merak konusu. İstanbul'da önü alınamayan artış, kısıtlamalarda yapılan esnemeler sonucunda insanların bir anda dışarı çıkması sonucunda İstanbul'un kırmızı renge dönebileceği bekleniyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

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