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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının saati değişecek mi? Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş açıklama

03.03.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu sokağa çıkma yasağının saati değişecek mi? Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş açıklama

Son dakika haberine göre Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kontrollü normalleşmeyle birlikte hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına, akşamları ev toplanmalarını önlemek için devam edildiğini söyledi. Akın, ayrıca "Düşük ve orta riskli illerde sınırlama 22.00 ya da 00.00'a doğru kaydırılabilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın, yeni dönemde hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmesinin nedenini değerlendirdi.

Akın, akşam sokak kısıtlaması uygulanmasının zaman zaman "Gündüz virüs ortada yok, akşam sokağa çıkıyor" diye espri konusu olduğunu hatırlatarak, "Güzel bir espri olmakla beraber doğru bir bilgi değil; çünkü akşam en büyük sıkıntı özellikle lokanta, kafe, pastane ya da restoran buralarda uzun süre oturarak yemek yenmesi, sohbet edilmesi. Buralar kapalı olduğu için bu toplantılar genellikle büyük salonlarda veya evler içinde yapılmaya başlandı. O zaman 21.00 saatini sınır koyduğunuz zaman genellikle ev içerisindeki o büyük toplantıları engellediğimizi düşünüyoruz. Buna ait de elimizde çok fazla kanıt var. Mühim olan ev içindeki toplantıları engelleyebilmek; çok büyük aile toplantılarının yapılması, bir anda hastalığın kümeleşerek çevreye yayılmasına sebep oluyor. Bu nedenle 21.00'den sonra sokağa çıkmanın durdurulmuş olması ya da kısıtlanması önemli bir nokta" diye konuştu.

'DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE SAAT KAYDIRILABİLİR'

Akın, turuncu ve kırmızı illerde pandemi döneminde hafta içi akşam sokak kısıtlamasının 21.00'den itibaren devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Düşük ve orta riskli illerde önümüzdeki dönemde 21.00 değil belki 22.00 ya da 00.00'a doğru kaydırılabilir. Bununla ilgili ön çalışmalar var, takip etmek lazım. Virüs klasik bilgilere uymadığı için kısıtlamayı kaldırırsınız ya da gevşetirsiniz, olayın gidişine bakarsınız. Eğer artış varsa bunun nedenini bulmaya çalışırsınız ona göre önlem alırsınız. Bir bakıma virüs bizimle satranç oynuyor. Biz hamle yapıyoruz o da bir hamle yapıyor. Karşımıza çıkan mutasyonlar onun başka bir hamlesi oldu. Çok iyi ve iyi olan illerde gevşetilebilir. 21.00'den 22.00'a kaydırılabilir. Ama kaydırmak demek risk alıyorsunuz demektir. Aldığınız riski ölçmeniz ve takip etmeniz lazım. Eğer aldığınız risk gerçekten size zarar vermeye başlıyorsa, geriye tekrar dönersiniz" ifadelerini kullandı.

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'AŞILAMA PROGRAMINA BAĞLI'

Prof. Dr. Akın, tüm illerin rahatlama sürecine ilişkin, "Enteresan bir virüsle karşı karşıyayız. Mikrobiyolojide öğrendiğimiz temel bilgiler bu virüsle uyumlu değil. Pek çok viral hastalıkta hastalığı geçirdikten sonra hastalığa yakalanmazsınız. Ama bunda hastalığı geçirenler de hastalığa tekrar yakalanabiliyor. Bu, virüsün kendine ait özelliklerinden kaynaklanıyor. Başarılı olan illerin bir süre sonra çok kötü duruma düşebileceğini düşünebiliriz. Şu anda çok sıkıntılı olan illerin bir süre sonra çok rahat duruma geçebileceklerini de düşünebiliriz. Biz özellikle toplumdaki bağışıklığı aşıyla kısa sürede sağladığımız zaman hemen hemen illerin tamamının sarı ya da mavi düzeyinde kalacağına inanıyorum. Bu tamamen aşılama programı ve toplumun kurallara uyması ile ilgili bir sorun" dedi.

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'AŞIDA MESAFE KAT EDERSEK YAZA RAHAT GİRERİZ'

Akın, toplumun 1 yıldır çok sıkıldığına dikkat çekerek, "Toplum kurallara uymak istemiyor; ama hastalık da 'insanlar kurallara uymasın' diye bekliyor yayılabilme özelliğini korumak için. O zaman elimizdeki 4 koruma aracından en sonuncusu aşı. O zaman aşının yaygınlaştırılması lazım. Sağlık Bakanlığı aşıyı ciddi miktarda artırmaya çalışıyor. Bunun yanında çeşitliliği de artırmaya çalışıyor. Zannederim biz Mart ve Nisan ayında önemli bir mesafe kat edersek, yaz ayına rahat gireriz; ama bir tek aşıya bağlanmamak lazım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmek lazım. Bakın burada çekim yapıyoruz. Üçümüzün de yüzünde maske var. Biz aslında burada iki tane mesaj veriyoruz; ben kendimi korumak istiyorum, sizi korumak istiyorum. Ben iki doz aşı olmuş insanım. Bir başkasını enfekte etmemem lazım ve toplumda bir model oluşturuyor olmam lazım bir bilim kurulu üyesi olarak. Onun için her türlü toplantıda ben düzenli olarak maskemi takıyorum, mesafemi de korumaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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