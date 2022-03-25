Hafta sonu trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da kapalı olacak yollar

Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu nedenle vatandaşlar tarafından "İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alınan karar doğrultusunda;

Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yollar,

-Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

Pazar günü saat 02.00 - 14.00 arası kapanacak yollar,

Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası

Namık Kemal varyant dönüşleri

Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı

Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası

Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar,

Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar, Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

Galata Köprüsü çift yönlü olarak

Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.

Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.

Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti

akım verilmeyecek.

akım verilmeyecek. Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar

E5 Güney Ayvansaray’a inişler

27.03.2022 Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar

27.03.2022 Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri

Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş

yapılmayacaktır.)

yapılmayacaktır.) Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş

yapılmayacaktır.)

yapılmayacaktır.) Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)

Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.)

Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları

Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş

geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

Kapanan yollara yönelik alternatif güzergahlar ise şöyle;