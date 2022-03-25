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Hafta sonu trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da kapalı olacak yollar

25.03.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu trafiğe çıkacak olan vatandaşlar için önemli bir açıklama yapıldı. İstanbul Yarı Maratonu için Cumartesi ve Pazar günleri bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte hafta sonu İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar...

Hafta sonu trafiğe çıkacaklar dikkat! İşte İstanbul'da kapalı olacak yollar

Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Yarı Maratonu nedeniyle kentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. Bu nedenle vatandaşlar tarafından "İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alınan karar doğrultusunda;
Cumartesi günü saat 17.00 ile Pazar günü saat 14.00 arasında kapanacak yollar,

-Yenikapı Meydan önündeki çift yönlü yol etkinlik alanı varyant üstü

Pazar günü saat 02.00 - 14.00 arası kapanacak yollar,

  • Samatya Güney Yol, Sahil Kennedy Güney Yol, Sirkeci Sultanahmet Ayrımı, Yenikapı İDO arası
  • Namık Kemal varyant dönüşleri
  • Yenikapı Etkinlik Alanından Namık Kemal varyant Güneye bağlantı
  • Sahil Kennedy Kuzey, Avrasya Tünel Aksaray Ayrımları, Namık Kemal varyant arası
    Pazar günü saat 06.00 - 13.30 arası kapanacak yollar,
  • Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
  • Atatürk Bulvarı’ndan Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
  • Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
  • Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
  • Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
  • Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
  • Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
  • Galata Köprüsü çift yönlü olarak
  • Ankara Caddesi Hamidiye Kavşak’tan Sirkeci istikametine kapatılacak.
  • Ayvansaraydan Sirkeci istikameti kapalı, Eyüp istikamet kapalı olacaktır.
  • Yevadut Caddesi’nden akım D100 Kuzey istikametine yönlendirilecek, Ayvansaray istikameti
    akım verilmeyecek.
  • Savaklar Caddesi’nden Ayvansaray’a iniş Balat Sahil yoluna katılımlar
  • E5 Güney Ayvansaray’a inişler
    27.03.2022 Pazar günü saat 06.00 - 14.00 arası kapanacak yollar
  • Gülhane Parkı Sahil Alt Girişleri
  • Cankurtaran(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş
    yapılmayacaktır.)
  • Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş
    yapılmayacaktır.)
  • Kumkapı (Işıl Sokak, Kumluk Alt Geçidinden, Kumkapı Alt Geçidinden Sahil Kuzey Fatih Belediyesi Halı Saha çıkışlarından, İskele Meydanı Sokak’tan sahil kuzeye akım verilmeyecek.)
  • Namık Kemal Caddesi Sahil Kennedy Bağlantısı kapatılacaktır.
  • Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek.)
  • Sahil Kenndy Kuzey Yol Avrasya Tünelden Aksaray Ayrımları
  • Samatya Güney (Sahil Kennedy transit yol ile Avrasya Acil Çıkışlar dâhil (Avrasya Tünel gidiş
    geliş açık olacak şekilde ) Ayvansaray’a kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacaktır.)

Kapanan yollara yönelik alternatif güzergahlar ise şöyle;

  • Atatürk Bulvarı
  • Avrasya Tünel
  • Atatürk Köprüsü
  • Haliç Köprüsü
  • Vatan Caddesi
  • Millet Caddesi
  • Fevzipaşa Caddesi
  • D 100 Kuzey Güney Yol
  • Türkeli Caddesi
  • Aksaray Caddesi
  • Namık Kemal Caddesi (İDO’ya gidiş geliş yapan araçlar)
  • Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
  • Kızılelma Caddesi
  • Onuncu Yıl Caddesi
  • Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı Etkinlik Alanı Dönüşleri
  • Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli Havuzlu kavşağa kadar
  • Küçük Langa Aralığı Caddesi (İHA)
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İstanbul
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