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  4. Haftada 1 kez pişiyor, yiyen vazgeçemiyor! Porsiyonu 140 lira

Haftada 1 kez pişiyor, yiyen vazgeçemiyor! Porsiyonu 140 lira

21.04.2024 11:30
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Türk mutfağında ayrı bir yere sahip olan hindi boynu eti, Konya'da vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaya başladı. Haftada bir kez köz ateşinde yaklaşık 7 saat pişen hindi boynu eti, kuzu eti lezzetinde olmasıyla dikkat çekiyor. Önce merak edip bu lezzeti deneyen vatandaşlar, daha sonra 'Bu gerçekten hindi eti mi?' diye sormaktan kendini alamıyor. Porsiyonu 140 liradan satılan hindi boynu etini, yağsız olduğu için şeker, kolesterol ve tansiyon hastaları özellikle tercih ediyor.

Haftada 1 kez pişiyor, yiyen vazgeçemiyor! Porsiyonu 140 lira

Türk yemek kültüründe geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan ‘hindi boynu’ günümüzde de tercih edilmeye başladı. 15. yüzyılda Osmanlı mutfağına giren ve günümüzde de Türk mutfağında ayrı bir yere sahip olan hindi boynu etini, Konya'da dede mesleği fırıncılığı 50 yıldır sürdüren Mustafa Ortaabacı da haftada bir gün müşterileri için hazırlıyor. Hindi boyunları gece saatlerinde köz haline gelen fırının ateşine sürülüyor ve yaklaşık 7 saat boyunca pişiriliyor. Fırından çıkartılan hindi boynu etleri, piştiği tepsi içerisinde sabaha kadar dinlenmeye bırakılıyor. Sabahın erken saatlerinde sunulan hindi boyunları vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

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"MERAK EDİP YİYORLAR, SONRA HAYRAN KALIYORLAR KUZU ETİ LEZZETİNDE DİYE"

Hindi boynu etinin yağsız ve çok lezzetli olduğunu söyleyen Mustafa Ortaabacı, "Cuma günleri pişirdiğimiz hindi etini talebin artmasıyla bazen haftanın 2 gününde de çıkartıyoruz. Burada 81 ilden gelen kamyoncu abilerimiz ve buradaki esnaf kardeşlerimiz bu nasıl bir lezzet diye merak edip yiyorlar, sonra hayran kalıyorlar kuzu eti lezzetinde diye. 7 ila 8 saat arasında fırında piştikten sonra gündüz kebap yağı suyu ile sunuma hazırlıyoruz" dedi.

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"HİNDİ BOYUN ETİ KALIN OLDUĞU İÇİN 7 SAAT FIRINDA DURUYOR"

Bu lezzeti çok istenildiği zaman bazen haftada 2 gün çıkardıklarını anlatan fırıncı Mustafa Ortaabacı, "Genellikle Cuma günleri yapıyoruz. Talep çok ama temin etmek zor olduğu için bazı hafta haftada 1 gün çıkartıyoruz. Hindi boyun eti kalın olduğu için 7 saat fırında duruyor. Biraz zor piştiği için önce yıkama işleminden geçiyor daha sonra gece saat 12 gibi fırına gönderiyoruz, sabah piştikten sonra çıkartıyoruz. Bu lezzeti kebap yağı ile yaptığımız için ayrı bir lezzet katıyor. Biz bunu müşterimize söylemesek bile kuzu eti niyetinde olan müşterilerimize verdiğimiz zaman lezzetine bakınca bu gerçekten hindi eti mi diye şaşıran çok oluyor. Ayrı bir damak lezzeti sunduk Konya’mıza" şeklinde konuştu.

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"YAĞSIZ OLDUĞU İÇİN ŞEKER, KOLESTEROL VE TANSİYON HASTALARI ÖZELLİKLE TERCİH EDİYOR"

Birçok yaş grubunun tercih ettiğini belirten Ortaabacı, "Yaşı genç kardeşlerimiz lezzetine bakınca bu ne abi diye onlar da şaşırıyorlar. Lezzet ve etin kalın olmasından şaşırıyorlar, bu şekilde büyük hindi eti olur mu diye. Çok olumlu yorumlar alıyoruz. Müşterimiz doyurucu olduğu için tercih ediyorlar. Bir de yağsız olduğu için şeker, kolesterol ve tansiyon hastaları özellikle tercih ediyorlar. Hindi boynunun porsiyonu 140 lira" diye konuştu.

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Hindi boyun etini tercih eden vatandaşlar ise bu lezzeti severek yediklerini ifade ettiler.

İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Konya hindi
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