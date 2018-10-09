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Haiti'deki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:52 | Son Güncelleme

Depremde ölü sayısı 15'e çıktı

Karayipler'de yer alan Haiti'de iki gün önce meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 15'e yükseldi.

Yerel basının Haiti Sivil Savunma Kurumuna dayandırdığı habere göre, Haiti'nin kuzeyinde meydana gelen depremde 3 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 15'e yükseldi.

Depremde yaralanan 333 kişinin tedavi altına alındığı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), merkez üssü Port-de-Paix kentinin 19 kilometre kuzeybatısı olan 5,9 büyüklüğündeki depremin, yerin 11,7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıklamıştı.

Haiti'de Ocak 2010'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde en az 300 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Haiti Karayipler

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