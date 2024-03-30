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  4. Hakan Bayrakçı SONAR’ın İstanbul anketi sonrası gelen tepkileri paylaştı: “Manipülasyon, satılmış, yalancı…”

Hakan Bayrakçı SONAR’ın İstanbul anketi sonrası gelen tepkileri paylaştı: “Manipülasyon, satılmış, yalancı…”

30.03.2024 14:27
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İstanbul ile ilgili yapılan anketler arasında sonucu en çok merak edilen SONAR’ın anketi önceki gün yayınlandı. Ankette Ekrem İmamoğlu’nun önde olmasının ardından hem AK Parti cephesinden hem de CHP cephesinden dikkat çeken yorumlar geldi. Hakan Bayrakçı da bu yorumların ardından yeni bir açıklama daha yaptı.

Hakan Bayrakçı SONAR’ın İstanbul anketi sonrası gelen tepkileri paylaştı: “Manipülasyon, satılmış, yalancı…”

Hakan Bayrakçı’nın sahibi olduğu SONAR Araştırma, İstanbul için anket sonuçlarını yayımladı. Yayınlanan anket sonrası tepkiler ise gecikmedi. Sonuçlara göre mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 47,3 ile birinci sırada yer alırken, en yakın rakibi AK Partili Murat Kurum’un oyu yüzde 40,4 olarak ölçüldü.

Hakan Bayrakçı bu sonucun ardından aldığı tepkilerin ardından bugün yeni bir açıklama daha yaptı. Bayrakçı sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında “İstanbul anketimize aldığımız tepkiler” diyerek şu ifadeleri kullandı:

(BAZI) AK PARTİLİLER:

“Manipülasyon”
“Satılmış”
“Yalancı”

(BAZI) CHP’LİLER:

“Manipülasyon”
“Satılmış”
“Rehavete kapılın diye”

BİR ATASÖZÜ:

“Dürüst olmaktan korkma! Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur.”

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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