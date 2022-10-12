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  4. Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

12.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir huzurevinde kalan 90 yaşındaki iki kişi tartışınca mahkemelik oldular. Taraflar yaşlarından dolayı duruşmaya gelemeyince mahkeme heyeti huzurevine gitti. Mağdur sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı.

Hakimler duruşma için ayaklarına gitti! İfadeleri mahkeme salonu yerine bakın nerede alındı

Bursa İnegöl'de bulunan bir huzurevinde 89 yaşındaki A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. arasında çıkan tartışma mahkemelik oldu. Yaşlarından dolayı duruşmaya gelemeyince mahkeme heyeti, tarafların ayaklarına gitti. Huzurevinde tarafların ifadeleri alınırken duruşma ileriki bir tarihe ertelendi.

MAHKEME YERİNE HUZUREVİNDE İFADELERİ ALINDI

Adalet Bakanlığınca, adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürüttüğü ‘evde adalet hizmeti’ memnuniyeti arttırıyor. Adalet hizmetlerinde yargıya güvenin arttırılmasına da katkı sağlayan ‘evde adalet hizmeti’ uygulamasının bir örneği Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde de gerçekleşti.

Yeniceköy Mahallesinde bulunan Fatma Göztepe Huzurevinde kalan 89 yaşındaki mağdur sanık A.A. ile 94 yaşındaki N.Y. 25 Nisan 2022’de tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle konu mahkemeye taşındı. İnegöl 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmekte olan davanın 29 Eylül 2022 tarihli duruşmasında, tarafların yaşları nedeniyle duruşmaya katılmaları mümkün olmadığından adli sürece katılabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti. Mağdur sanıkların savunmaları mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı. Duruşma 25 Ekim tarihine ertelendi.

BURSA

Adalete erişimin güçlendirilmesine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması ve erişilebilir adaletin eşit bir şekilde sağlanması amacıyla engelliler, yaşlılar ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin adli süreçlerin adliyelere gelmelerine gerek duyulmaksızın bulundukları yerlerden doğrudan ya da görüntülü iletişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesi hedefleniyor. Ceza Muhakemesi Kanunu da hastalık veya engelleri nedeniyle duruşmaya katılması mümkün olmayan vatandaşların, mahkemelerce evlerinde dinlenebilmesine imkan sağlanıyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa mahkeme
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