HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari'de çamaşır makinesine gizlenen yılan çamaşırlarla birlikte yıkandı! Ev sahibi şoke oldu

Hakkari'de çamaşır makinesine gizlenen yılan çamaşırlarla birlikte yıkandı! Ev sahibi şoke oldu

17.08.2024 15:56
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Bodrum'da iki kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

"Kuyu-18" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

"Kuyu-18" operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi

İzmir'de kabus gibi görüntüler!

İzmir'de kabus gibi görüntüler!

İçerik devam ediyor
17.08.2024 15:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Yeşilova köyünde, eve giren yılan, çamaşır makinesinde gizlendi. Ev sahibi çamaşır makinesindeki yılanı fark etmedi ve makineye kirli çamaşırları atıp çalıştırdı. Bir süre sonra makinenin içinde yılan olduğunu fark eden ev sahibi Gazi Çetintaş gözlerine inanamadı. Neye uğradığını şaşıran Çetinbaş o anları kameraya aldı.

Çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra yılanı fark eden ev sahibi Gazi Çetintaş, olayı hayretle izledi. Çetintaş olayı telefonla anbean kayda aldı. Daha hemen makineyi durduran Çetintaş, yılanı makineden çıkartıp doğal yaşam alanına bıraktı.

AW268656_02

Hakkari´nin Derecik ilçesine bağlı merkez mahallesinde ilginç bir olay yaşandı. Gazi Çetintaş isimli bir vatandaş, çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra içinde dönen yılanı fark etti.

AW268656_01

Olay, mahallede kısa sürede duyulurken, yılan herhangi bir zarar görmeden doğaya geri bırakıldı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
yılan
En Çok Okunan Haberler
Real Madrid forması giyen Arda Güler için olay iddia!

Real Madrid forması giyen Arda Güler için olay iddia!

Cezaevinden izinli çıkıp, 4 kişiyi tüfekle yaraladılar

Cezaevinden izinli çıkıp, 4 kişiyi tüfekle yaraladılar

Vasiyetini yıllar önce açıklamış! Mal varlığı ne olacak?

Vasiyetini yıllar önce açıklamış! Mal varlığı ne olacak?

Bahçeli'den 'Can Atalay' ve TBMM'deki kavgayla ilgili ilk açıklama: AK Parti, MHP olmasa da gereğini yapmıştır

Bahçeli'den 'Can Atalay' ve TBMM'deki kavgayla ilgili ilk açıklama: AK Parti, MHP olmasa da gereğini yapmıştır

1 saatte tam 100 milyon lirası yandı! 'Cana gelmediği için mutluyuz'

1 saatte tam 100 milyon lirası yandı! 'Cana gelmediği için mutluyuz'

25 yıl bombayla yaşamışlar! Şok detaylar

25 yıl bombayla yaşamışlar! Şok detaylar

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.