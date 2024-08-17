Hakkari'de çamaşır makinesine gizlenen yılan çamaşırlarla birlikte yıkandı! Ev sahibi şoke oldu

Çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra yılanı fark eden ev sahibi Gazi Çetintaş, olayı hayretle izledi. Çetintaş olayı telefonla anbean kayda aldı. Daha hemen makineyi durduran Çetintaş, yılanı makineden çıkartıp doğal yaşam alanına bıraktı.

Hakkari´nin Derecik ilçesine bağlı merkez mahallesinde ilginç bir olay yaşandı. Gazi Çetintaş isimli bir vatandaş, çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra içinde dönen yılanı fark etti.

Olay, mahallede kısa sürede duyulurken, yılan herhangi bir zarar görmeden doğaya geri bırakıldı.

(İHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır