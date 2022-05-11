Hakkari'de feci kaza! Gevdan Aşireti liderlerinden Kemal Aslan'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Hakkari'de gece saatlerinde meydana gelen kazada polis memuru Abdulkadir Kılıç ve Gevdan Aşireti liderlerinden eski güvenlik korucusu Kemal Aslan hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Aslan'ı Şırnak'ta düzenlenen cenaze törenine bölgedeki aşiret liderleri ile İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ve binlerce kişi katıldı. Yakınlarının gözyaşı döktüğü Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

KILIÇ VE ASLAN HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, gece saatlerinde Hakkari- Van kara yolunun Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Kılıç ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Kılıç ile Kemal Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

ASLAN'I BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Kazada hayatını kaybeden Gevdan Aşireti liderlerinden eski güvenlik korucusu Kemal Aslan, memleketi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine getirildi. Cenaze törenine bölgedeki aşiret liderleri ile İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ve binlerce kişi katıldı. Cenazede Aslan'ın yakınlarını gözyaşı dökerken, İlçe Jandarma Komutanı Kurgan teselli vermeye çalıştı. Kemal Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenin ardından Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman, Kemal Aslan'ın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

