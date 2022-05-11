HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari'de feci kaza! Gevdan Aşireti liderlerinden Kemal Aslan'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Hakkari'de feci kaza! Gevdan Aşireti liderlerinden Kemal Aslan'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

11.05.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de gece saatlerinde meydana gelen kazada polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın kullandığı otomobil karşı yönden gelen minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Abdulkadir Kılıç ve minibüste bulunan Gevdan Aşireti liderlerinden eski güvenlik korucusu Kemal Aslan hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Aslan'ı Şırnak'ta binlerce kişi uğurladı.

Hakkari'de feci kaza! Gevdan Aşireti liderlerinden Kemal Aslan'ı son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı

Hakkari'de gece saatlerinde meydana gelen kazada polis memuru Abdulkadir Kılıç ve Gevdan Aşireti liderlerinden eski güvenlik korucusu Kemal Aslan hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Aslan'ı Şırnak'ta düzenlenen cenaze törenine bölgedeki aşiret liderleri ile İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ve binlerce kişi katıldı. Yakınlarının gözyaşı döktüğü Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

otomobille-minibus-carpisti-1i-polis-2-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-2-_4885_dhaphoto1

KILIÇ VE ASLAN HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, gece saatlerinde Hakkari- Van kara yolunun Sümbül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Polis memuru Abdulkadir Kılıç'ın kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis memuru Kılıç ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkartılan yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdulkadir Kılıç ile Kemal Aslan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı 5 kişinin tedavileri ise sürüyor.

otomobille-minibus-carpisti-1i-polis-2-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi_1551_dhaphoto1

otomobille-minibus-carpisti-1i-polis-2-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi_1551_dhaphoto4

ASLAN'I BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Kazada hayatını kaybeden Gevdan Aşireti liderlerinden eski güvenlik korucusu Kemal Aslan, memleketi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine getirildi. Cenaze törenine bölgedeki aşiret liderleri ile İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kurgan ve binlerce kişi katıldı. Cenazede Aslan'ın yakınlarını gözyaşı dökerken, İlçe Jandarma Komutanı Kurgan teselli vermeye çalıştı. Kemal Aslan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenin ardından Jirki Aşireti lideri Tahir Adıyaman, Kemal Aslan'ın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

1

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisi ve arkadaşına asit döktüSevgilisi ve arkadaşına asit döktü
Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktıMillet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı
Mermi yutturdu, gecelik giydirdi... İlk vukuatı değilmiş!Mermi yutturdu, gecelik giydirdi... İlk vukuatı değilmiş!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hakkari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Al-Jazeera muhabirini öldürdüler!

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Akaryakıta bir zam daha! Benzinin litresi...

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Düşük faizli konut kredisinde 178 bin lira cepte!

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

Herkes bu iddiayı konuşuyor! Özdağ'a büyük şok

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

"Mutluluk çubuğu" taktırdı, hayatı altüst oldu

Suçüstü yakalandı! Adana'da sapık doktor şoku

Suçüstü yakalandı! Adana'da sapık doktor şoku

İlginizi Çekebilir

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Kürtaj yaptırdı, hayatı karardı! Yasağı dinlemedi

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Putin’in gizemli casusuydu! Gizli kodu anlaşılınca ifşa oldu

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Penisi yıllardır kolundaydı! “Aşka hazırım”

Penisi yıllardır kolundaydı! “Aşka hazırım”

Vücudun doğal ilacını verdi: Her gün aksatmadan...

Vücudun doğal ilacını verdi: Her gün aksatmadan...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.