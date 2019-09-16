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Hakkari'de PKK'nın katlettiği siviller anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 14:31 | Son Güncelleme

Geçitli köyünde 9 yıl önce PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi için mezarları başında tören düzenlendi - Saldırıda yakınlarını kaybeden Cahit Erol: - "Aydın ve Şirin çocuklarımdı, Semiha kız kardeşimdi, Cane halamdı, Enes yeğenimdi. Bayramda da ölüm yıl dönümlerinde de buradayız. O günkü acıyı bugün de yaşıyoruz"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Geçitli köyünde 16 Eylül 2010'da terör örgütü PKK tarafından yola tuzaklanan patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 9 kişi, mezarları başında anıldı.

Köy mezarlığındaki programda, saldırıda oğlu, kızı ve 7 yakınını kaybeden Cahit Erol ile eşi Behice Erol ve yakınları, hayatını kaybedenlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Cahit Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 yıl önce bayram için evine misafirliğe gelen yakınlarının minibüsle dönüşlerinde, köy yolunda patlama meydana geldiğini anımsattı.

Patlamada 9 yakınını kaybettiğini belirten Erol, şöyle konuştu:

"Aydın ve Şirin çocuklarımdı, Semiha kız kardeşimdi, Cane halamdı, Enes yeğenimdi. Bayramda da ölüm yıl dönümlerinde de buradayız. O günkü acıyı bugün de yaşıyoruz. Bugün de geldik, Kur'an-ı Kerim okuduk, dua ettik. Kim yaptıysa kirli ve kalleş bir hareket yaptı. Allah'a havale ediyorum."

- Olayın geçmişi

Geçitli köyünün girişine yakın noktada 16 Eylül 2010'da PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının minibüsün geçişi sırasında infilak etmesi sonucu Aydın ve Enes Erol, Cane ve Semiha Dayan, Eşref Gür, Şirin Kurt, Zarife Çiftçi, Abuzeyt İdem ve Nurullah Umut Çiftçi yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

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