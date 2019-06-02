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Hakkari'de şehit askerler için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın naaşları memleketlerine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 2 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Jandarma Astsubay Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşu, şehitlerin özgeçmişi ve dua okunmasının ardından şehitlerin naaşları, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu.

Buradaki tören sonrasında şehitlerin cenazeleri, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirildi.

Dua edilmesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçağa konulan şehit Sanca'nın naaşı Adana, Barış'ın naaşı da Şırnak'a gönderildi.

Törene, Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Neşe Kıyar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğu, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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