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  4. Halay sırasında korkunç son! Neşeli anlar bir anda paniğe dönüştü, kalp krizi geçiren davulcu kurtarılamadı

Halay sırasında korkunç son! Neşeli anlar bir anda paniğe dönüştü, kalp krizi geçiren davulcu kurtarılamadı

05.02.2024 15:04 | Son Güncelleme:
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Abbas Karadağ (65) Şanlıurfa'da kayak merkezinde davul çalarken bir anda yere yığıldı. Çevredekiler panikle Karadağ'ın etrafına üşüştü, hastaneye kaldırılan Karadağ kurtarılamadı. Karadağ'ın davul çalarken kalp krizi geçirmesi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi. Neşeli anların paniğe dönüştüğü görüntüler saniye saniye görüntülendi.

Karacadağ Kaya Merkezi'ne gelip halay çekerek eğlenenlere davul çalan Abbas Karadağ'ın ölümü şoke etti. Davul çalarken Karadağ'ın kalp krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.

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KAR ÜZERİNDE EĞLENDİRMEK İÇİN DAVUL ÇALIYORDU

Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde ziyaretçileri eğlendirmek için kar üzerinde davul çalan Abbas Karadağ, kalp kriz geçirip yere yığıldı.

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ÇEVREDEKİLER PANİĞE KAPILDI

Halay çeken grup, bir süre sonra durumu fark edip davulcunun yardımına koştu. Vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu Karadağ, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.

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DAVUL ÇALARKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ AN KAMERADA

Öte yandan davulcunun kalp krizi geçirdiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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