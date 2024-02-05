Halay sırasında korkunç son! Neşeli anlar bir anda paniğe dönüştü, kalp krizi geçiren davulcu kurtarılamadı

Karacadağ Kaya Merkezi'ne gelip halay çekerek eğlenenlere davul çalan Abbas Karadağ'ın ölümü şoke etti. Davul çalarken Karadağ'ın kalp krizi geçirdiği anlar kameraya yansıdı.
Siverek ilçesindeki Karacadağ Kayak Merkezi'nde ziyaretçileri eğlendirmek için kar üzerinde davul çalan Abbas Karadağ, kalp kriz geçirip yere yığıldı.
Halay çeken grup, bir süre sonra durumu fark edip davulcunun yardımına koştu. Vatandaşların ilk müdahalede bulunduğu Karadağ, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı.
Öte yandan davulcunun kalp krizi geçirdiği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
(DHA)