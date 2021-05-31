17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında uygulanan Kademeli Normalleşme dönemi son buldu. Kademeli Normalleşme döneminde uygulanan kısıtlamalarda vaka sayılarının düşmesi Haziran ayında söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından uygulanacak yeni kararları kamuoyuna duyurmak için kamera karşısına geçti. Halı saha, lunapark ve spor salonları gibi mekanların akıbeti hakkında açıklama yapıldı. Peki halı saha, spor salonu ve lunapark açık mı kapalı mı? İşte çalışma saatleri...
Kahvehane, çay bahçesi, kafe, lunapark ve spor salonu gibi işletmelerin sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında faaliyetine devam edeceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahvehane, çay bahçesi, kafe, lunapark ve spor salonu gibi işletmelerin haricinde diğer işletmeler ile ilgili uygulamaların devam edeceğini söyledi.
Nikah ve düğün törenlerinin belirlenen şartlar altında 1 Haziran'dan itibaren başlayacağı belirtildi.
Kafe ve restoranlar açık olacak. Hafta içi 07.00-21.00 saatleri arasında, belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek. Aynı zamanda söz konusu işletmeler 24.00'e kadar paket servis yapabilecek. Pazar günleri, tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kafe ve restoranlarda pazar günleri yalnızca paket servis yapılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kademeli Normalleşme döneminin sona ermesiyle Haziran ayı için gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma kısıtlamasının devam edeceğini basın açıklaması ile duyurdu. Buna göre, Haziran ayı boyunca hafta içi ve cumartesi günü 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması olacak. Pazar günü ise tüm gün sokağa çıkmak yasak olacak.