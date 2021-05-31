17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında uygulanan Kademeli Normalleşme dönemi son buldu. Kademeli Normalleşme döneminde uygulanan kısıtlamalarda vaka sayılarının düşmesi Haziran ayında söz konusu kısıtlamaların gevşetilmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından uygulanacak yeni kararları kamuoyuna duyurmak için kamera karşısına geçti. Halı saha, lunapark ve spor salonları gibi mekanların akıbeti hakkında açıklama yapıldı. Peki halı saha, spor salonu ve lunapark açık mı kapalı mı? İşte çalışma saatleri...

HALI SAHA, SPOR SALONU VE LUNAPARK AÇIK MI KAPALI MI?

Kahvehane, çay bahçesi, kafe, lunapark ve spor salonu gibi işletmelerin sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında faaliyetine devam edeceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahvehane, çay bahçesi, kafe, lunapark ve spor salonu gibi işletmelerin haricinde diğer işletmeler ile ilgili uygulamaların devam edeceğini söyledi.

Nikah ve düğün törenlerinin belirlenen şartlar altında 1 Haziran'dan itibaren başlayacağı belirtildi.