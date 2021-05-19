Halı sahalar 1 Haziran’dan sonra açılacak mı? Halı sahalar açık mı? İşte bakanlığın genelgesi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısı sonrası kademeli normalleşme dönemine geçildiğini açıklamıştı. Erdoğan, bazı işletmelerin 1 Haziran’a kadar kapalı olacağını söyledi. Salgın döneminde kapalı olan halı sahalarla ilgili bilgiler genelge ile paylaşıldı.

HALI SAHALAR 1 HAZİRAN’DAN SONRA AÇILIR MI?

Valiliklerin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapatılma kararıyla halı sahalar hâlâ kapalı. Halı sahaların ne zaman açılacağı ise bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşme takvimine geçildiğini söylemişti. 1 Haziran sonrası ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarına göre yeni kararlar alınacak.

17 Mayıs - 1 Haziran tarihlerinde kademeli normalleşme döneminde aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam ediliyor.

Sinema salonları,

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,