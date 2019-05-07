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Halife Hafter'e bağlı uçaklar Trablus'un güneyini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:08 | Son Güncelleme

Halife Hafter'e bağlı savaş uçakları, başkentin güneyindeki UMH'ye bağlı güçleri vurdu

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Trablus'un güneyindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçleri hedef aldığı bildirildi.

Uluslararası meşruiyete sahip UMH'ye bağlı güvenlik kaynakları, Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkentin güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerinde konuşlanmış UMH güçlerine karşı iftar sonrası üç ayrı hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı. Saldırılarda can kaybı veya yaralılara ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Hafter'e bağlı güçlerin 4 Nisan'da saldırıya geçmesiyle sert çatışmalara maruz kalan Trablus'ta ramazan ayının başladığı ilk saatlerde temkinli bir sükûnet yaşanmıştı.

-Hafter'den birliklerine düşmanlarını ortadan kaldırma çağrısı

Birleşmiş Milletlerin (BM) ramazan ayının ilk haftasında Libya'daki çatışmaların durması yönünde yaptığı ateşkes çağrısına karşın doğudaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter birliklerine saldırı emri verdi.

Halife Hafter, kendisine bağlı birliklere UMH güçlerine karşı "sağlam bir ders verme" çağrısında bulunurken, UMH güçlerini "söküp atmalarını" istedi.

Birliklerine gönderdiği yazılı mesajda Hafter, kendisine bağlı güçlere "düşmanlarının çekilmesi halinde kaçmalarını engellemelerini ve ortadan kaldırmalarını" emretti.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasında yaklaşık bir aydır devam eden sert çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 400'ü aştığını kaydetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya Trablus

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