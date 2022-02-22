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  4. Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker detayı! Mustafa Söylemez olay günü Metin Süs ile görüşmüş

Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker detayı! Mustafa Söylemez olay günü Metin Süs ile görüşmüş

22.02.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasıyla ilgili emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Söylemez Kardeşler" suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in olay günü sabahında Kıbrıs'tan uçakla İstanbul'a indiği ve Bakırköy'de bulunan kahvaltı salonunda Sedat Peker'in akrabası ve adamı olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü öğrenildi. Öte yandan Mustafa Söylemez olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı.

Halil Falyalı cinayetinde Sedat Peker detayı! Mustafa Söylemez olay günü Metin Süs ile görüşmüş

Halil Falyalı cinayetiyle soruşturmasıyla ilgili Mustafa Söylemez'in KKTC'den İstanbul'da döndükten sonra Bakırköy'de Sedat Peker'in akrabası olduğu belirtilen Metin Süs ile görüştüğü kaydedildi.

Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'i aramak için Süs'ten telefonunu istediği ve ağabeyini arayarak bilgi verdiği belirtildi. Olayın ardından ilk gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in avukatının, Metin Süs'ü arayarak bilgilendirdiği kaydedildi.

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Soruşturma kapsamında dün sulh ceza hakimliğine çıkarılan Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken, Ahmet Naim Memiş, Metin Süs ve Celal Birol adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FALYALI'NIN HAVALİMANINDA FOTOĞRAFLARI

Öte yandan Mustafa Söylemez olay günü sabahında KKTC'den İstanbul Havalimanı'na geldiği anların fotoğrafı ortaya çıktı. Havalimanı güvenlik kamerası görüntülerine göre, Söylemez'in 9 Şubat Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında İstanbul'a geldiği anlaşılıyor.

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(DHA)

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