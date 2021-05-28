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Halısahalar 1 Haziran'dan sonra açılır mı, ne zaman açılacak?

28.05.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs tedbirleri kapsamıdnda kapanan bir çok işletmeyle birlikte halı sahalar da faaliyetlerine ara verdi. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte futbol severlerin gözleri yapılacak açıklamaya çevrildi. Aylardır kapalı olan halı saha işletmecileri de merakla İçişleri Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki 1 Haziran’da halı sahalar açılacak mı? İşte merakla beklenen o sorunun cevabı…

Halısahalar 1 Haziran'dan sonra açılır mı, ne zaman açılacak?

Halı sahalar ne zaman açılacak? futbol severler tarafından arama motorları üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında temasın en çok olduğu halı sahalar da kapanmıştı. Normalleşme takviminin uygulanmasına sayılı günler kala vatandaşlar halı sahalar 1 Haziran'da açılacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs vakalarını kontrol altına almak amacıyla kapatılan halı sahaları uzun süredir hizmet veremiyor. İşletme sahipleri ve futbol severler merakla 1 Haziran’da yapılacak olan açıklamayı bekliyor. 17 Mayıs tarihinde açılamayan işletmeler 1 Haziran’da açılmayı bekliyor. Ancak, halı sahaların açılıp açılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.


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