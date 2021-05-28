Halısahalar 1 Haziran'dan sonra açılır mı, ne zaman açılacak?

Halı sahalar ne zaman açılacak? futbol severler tarafından arama motorları üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında temasın en çok olduğu halı sahalar da kapanmıştı. Normalleşme takviminin uygulanmasına sayılı günler kala vatandaşlar halı sahalar 1 Haziran'da açılacak mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs vakalarını kontrol altına almak amacıyla kapatılan halı sahaları uzun süredir hizmet veremiyor. İşletme sahipleri ve futbol severler merakla 1 Haziran’da yapılacak olan açıklamayı bekliyor. 17 Mayıs tarihinde açılamayan işletmeler 1 Haziran’da açılmayı bekliyor. Ancak, halı sahaların açılıp açılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.



