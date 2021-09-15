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Halk ekmek büfesini yakmıştı! Cezası belli oldu

15.09.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de İBB'ye ait Halk Ekmek büfesinde yangın çıkartarak büfenin kullanılamaz hale gelmesine sebep olan tutuklu sanık Ali Yıldız, 3 farklı suçtan toplamda 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali Yıldız SEGBİS ile katılırken taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz hakkı verilen Ali Yıldız, "Yaklaşık 4 buçuk aydır tutukluyum. Tutuklu kaldığım sürede zararı içeride gidermem mümkün değildir. Size söz veriyorum dışarı çıktığım taktirde yaklaşık 1-2 ay içerisinde zararı gidereceğim. Ben bir hata yaptım. Sizden af diliyorum. Pişmanım" dedi.

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Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı sanığın 'Gece vakti nitelikli hırsızlık', 'Yakarak kamu malına zarar verme' ve 'İş yeri dokunulmazlığının ihlali' suçlarından toplamda 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Ali Yıldız'ın 3 farklı suçtan toplamda 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet savcılığının düzenlediği iddianamede sanık Ali Yıldız hakkında 4 ayrı suçtan 29 yıla kadar hapis talep edildi. İstanbul Halk Ekmek Kurumuna ait olan ve müşteki Mithat tarafından işletilen Bakırköy'de bulunan ekmek büfesinde 7 Mayıs'ta meydana gelen yangın ihbarı üzerine soruşturmanın başladığı belirtildi. Savcı şüpheli Ali Yıldız'ın 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokulması' , 'Gece vakti hırsızlık' , 'Kamu malına zarar verme' ve ' İş yeri dokunulmazlığının ihlali' suçlarından toplamda 11 yıldan 29 yıla kadar hapsini talep etti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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