Halk otobüsüyle çarpıştı! Motosiklet sürücüsünün durumu ağır... Kaskı paramparça oldu

Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Yenişehir istikametine seyir halinde olan İ.S.'nin kullandığı motosiklet, Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi'nden yola çıkan, M.A. (48) yönetimindeki özel halk otobüsü ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kaskı parçalara ayrılıp kan dolan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)