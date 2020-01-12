Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Tahran'da İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri, görüşmede bugünkü şartlarda bölge ülkelerinin ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bölge ülkeleri yabancıların telkinlerine kulak vermemelidir." dedi.

İran'ın defalarca bölge ülkeleriyle daha yakın iş birliğine hazır olduğunu ilan ettiğini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de bunu açık şekilde dile getirdiğini kaydeden Hamaney, "Elbette özellikle dünyanın diğer ucundan bölgeye gelenler, bölge ülkelerinin iş birliğinin gelişmesini istemiyor fakat bu konunun onlarla bir ilgisi yoktur. Bölge ülkeleri ve halkları artık bu tür dayatmaları ve müdahaleleri kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

Bölgenin uygun şartlara sahip olmadığına dikkati çeken Hamaney, "Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır. Ona (ABD) karşı koymanın tek yolu da bölge arasında yapılacak iş birliğidir." dedi.