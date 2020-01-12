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  4. Hamaney: "Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır"

Hamaney: "Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 20:26 | Son Güncelleme

Hamaney: "Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır"

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Tahran'da İran lideri Ali Hamaney ile bir araya geldi.

Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri, görüşmede bugünkü şartlarda bölge ülkelerinin ilişkilerini güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bölge ülkeleri yabancıların telkinlerine kulak vermemelidir." dedi.

İran'ın defalarca bölge ülkeleriyle daha yakın iş birliğine hazır olduğunu ilan ettiğini ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de bunu açık şekilde dile getirdiğini kaydeden Hamaney, "Elbette özellikle dünyanın diğer ucundan bölgeye gelenler, bölge ülkelerinin iş birliğinin gelişmesini istemiyor fakat bu konunun onlarla bir ilgisi yoktur. Bölge ülkeleri ve halkları artık bu tür dayatmaları ve müdahaleleri kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.

Bölgenin uygun şartlara sahip olmadığına dikkati çeken Hamaney, "Bugünkü şartların nedeni ABD'nin ve müttefiklerinin çıkardığı fesatlardır. Ona (ABD) karşı koymanın tek yolu da bölge arasında yapılacak iş birliğidir." dedi.

Katar ile İran'ın ilişkilerine de işaret eden Hamaney, "İki ülkenin ekonomik ilişkileri, siyasi ilişkilerin seviyesinde değildir. İran ile Katar arasındaki iş birliği ortak zeminlerde eskisinden daha fazla olmalıdır." diye konuştu.

- "Bölge ülkeleri arasında kapsamlı müzakere yapılması gerektiğine inanıyoruz"

Al Sani de Hamaney'in bölge ülkeleri arasındaki iş birliğinin gelişmesi yönündeki düşüncelerine katıldığını ifade ederek, "Bölge ülkeleri arasında kapsamlı müzakere yapılması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Tahran'da yaptığı görüşmelere ilişkin olarak da Al Sani, "İki ülke arasındaki ortak komisyon toplantısının yaklaşık 3 ay sonra Tahran'da yapılması kararlaştırıldı. İran ile Katar arasındaki ekonomik ilişki seviyesinin siyasi ilişkiler seviyesine yükselmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Al Sani İRAN Katar

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