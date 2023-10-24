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Hamas, 2 rehineyi daha serbest bıraktı! Katar ve Mısır arabulucu oldu

24.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
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Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu sonrası 2 rehineyi daha serbest bıraktığını açıkladı.

Hamas, 2 rehineyi daha serbest bıraktı! Katar ve Mısır arabulucu oldu

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ederken, Hamas, 2 rehineyi daha serbest bıraktı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu sonrasında Gazze Şeridi’nde tutulan 2 rehinenin daha serbest bırakıldığı bildirildi.

"İSRAİL KABUL ETMEDİ" İDDİASI

Serbest bırakılan rehinelerin İsrail vatandaşı Nurit Yitzhak ve Yocheved Lifshitz olduğu belirtilen açıklamada, söz konusu rehinelerin geçtiğimiz hafta cuma günü serbest bırakılmak istendiği ancak İsrail'in bunu kabul etmediği ifade edildi.

Söz konusu kişilerin daha önce bırakmak istediklerini vurgulayan Kassam Tugayları, İsrail'i "kendi esirlerine önem vermemekle" suçladı.

İNSANİ VE TIBBİ NEDENLERDEN DOLAYI SERBEST BIRAKILMIŞ

Açıklamada ayrıca, 2 rehinenin insani ve tıbbi nedenlerden dolayı serbest bırakıldığı aktarıldı.

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DAHA ÖNCE DE ANNE VE KIZI SERBEST BIRAKILMIŞTI

Hamas, daha önce İsrailli anne ve 2 çocuğunu ve ABD vatandaşı anne ve kızını serbest bırakmıştı.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde ise ellerinde 200-250 civarı esir olduğunu belirtmişti.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DE REHİN TUTULANLARIN SAYISI 222

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik 'rehine baskınları' düzenlendiğini duyurdu. İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, Filistinli grupların elinde bulunan rehinelerin yerini belirlemek için askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 'nokta operasyonları' düzenlendiğini dile getirdi.

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Hagari, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği sürpriz sınır ötesi saldırıda şu ana kadar 222 kişinin rehin alındığının doğrulandığını söyledi.

İsrail ordusu ayrıca, "Hamas'ın Gazze'ye giren yardımları almadığından emin olmak için izliyoruz, bu tarz el koymaların olmaması için operasyonlar yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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