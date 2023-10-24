SON DAKİKA | TBMM'den 'Gazze' adımı! İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık duyurdu

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail, Gazze'yi vurmaya başlamıştı. Binlerce ölü ve yaralının olduğu Gazze'de durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü ifade etti. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesi ile Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin, "Hizbullah ateşle oynuyor" yorumunda bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, yaptığı açıklamada "Yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Filistin'in Gazze bölgesini ziyaret için çalışmalarımızı başlattık" ifadelerini kullandı.

Savaş uçakları Beyt Hanun Mahallesi’nin de yer aldığı bölgelere çok sayıda saldırı düzenledi.

Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır’a ulaştırmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 uçak daha Ankara'daki 11'inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan hareket etti.

Gazze'de, İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.

Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Kentteki sağlık sisteminin tarihinin en kötü aşamasında olduğunu belirten Kudra, Gazze'ye yardım ulaştırma mekanizmasının oldukça yavaş işlediğini ve bunun durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında, kısa açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Gazze'deki hastanelerde, tüm jeneratörlerin durması için önümüzde 48 saatten daha az bir süre kaldı." dedi.

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"İNSANLIK SUÇUDUR"

Quds Press haber ajansının haberine göre Hamas Hareketi, yazılı açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik süren saldırıları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisini, "işgalin saldırganlığına ve soykırımına sessiz kalan ve katılan ülkelerin alnında bir utanç lekesi" olarak nitelendirdi.

Endonezya Hastanesinde yakıtın bitmesi sebebiyle elektrik kesintisini bir insanlık suçu olarak değerlendiren Hamas, Arap ülkelerine, İslam dünyasına ve Birleşmiş Milletler'e, yakıt tedariki için çağrıda bulundu.

Yakıt tedarikinde herhangi bir ihmal konusunda uyarıda bulunan Hamas, bu durumun hastanelerdeki hasta ve yaralıların ölümüne sebebiyet vereceğine dikkat çekti.

Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.