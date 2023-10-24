SON DAKİKA | TBMM'den 'Gazze' adımı! İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık duyurdu

Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail, Gazze'yi vurmaya başlamıştı. Binlerce ölü ve yaralının olduğu Gazze'de durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü ifade etti. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesi ile Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin, "Hizbullah ateşle oynuyor" yorumunda bulundu.
17.50
Filistin Dışişleri Bakanı da "BMGK'nin Gazze'deki katliamı durdurmadaki başarısızlığının devamı kabul edilemez" dedi.
15.35
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yanık, yaptığı açıklamada "Yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Filistin'in Gazze bölgesini ziyaret için çalışmalarımızı başlattık" ifadelerini kullandı.
14.00
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Hastanelerde sağlık sistemi tamamen çöktü.
13.55
İsrail’in Gazze'ye saldırılarında ölen sivillerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 5 bin 791’e yükseldi.
12.00
Gazze’ye 18 gündür bomba yağdıran İsrail ordusu, öğle saatlerinde kuzeydeki bölgelere yeniden yoğun saldırı başlattı.
Savaş uçakları Beyt Hanun Mahallesi’nin de yer aldığı bölgelere çok sayıda saldırı düzenledi.
Hava saldırılarının yanı sıra İsrail ordusuna ait obüsler de bölgeyi bombaladı.
Saldırılar nedeniyle Gazze’nin kuzeyinde sınıra yakın bölgelerden dumanlar yükseldi.
11.00
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ülkesi ile Lübnan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin, “Lübnan’daki durumu yakından takip ediyoruz. Hizbullah’ın ateşle oynadığını düşünüyorum.” dedi.
08.30
Gazze için hazırlanan yardım malzemelerini Mısır’a ulaştırmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 uçak daha Ankara'daki 11'inci Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan hareket etti.
06.30
Gazze'de, İsrail saldırıları sonucu bir gecede aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 110 Filistinli hayatını kaybetti
06.00
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabında, kısa açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Gazze'deki hastanelerde, tüm jeneratörlerin durması için önümüzde 48 saatten daha az bir süre kaldı." dedi.
Kentteki sağlık sisteminin tarihinin en kötü aşamasında olduğunu belirten Kudra, Gazze'ye yardım ulaştırma mekanizmasının oldukça yavaş işlediğini ve bunun durumu değiştirmeyeceğini söyledi.
Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.
Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.
05.00
Quds Press haber ajansının haberine göre Hamas Hareketi, yazılı açıklamasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik süren saldırıları nedeniyle yaşanan elektrik kesintisini, "işgalin saldırganlığına ve soykırımına sessiz kalan ve katılan ülkelerin alnında bir utanç lekesi" olarak nitelendirdi.
Endonezya Hastanesinde yakıtın bitmesi sebebiyle elektrik kesintisini bir insanlık suçu olarak değerlendiren Hamas, Arap ülkelerine, İslam dünyasına ve Birleşmiş Milletler'e, yakıt tedariki için çağrıda bulundu.
Yakıt tedarikinde herhangi bir ihmal konusunda uyarıda bulunan Hamas, bu durumun hastanelerdeki hasta ve yaralıların ölümüne sebebiyet vereceğine dikkat çekti.
Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.
Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.
04.00
Yedioth Ahranoth gazetesinin İsrail ordusundan aldığı bilgiye dayandırdığı habere göre, orduya bağlı bir uçak, Dov Dağı bölgesinde bir hücreyi hedef aldı.
İsrail'e yönelik roket atma girişiminde bulunacağı iddia edilen askeri hücrenin, dün vurulan 5'inci hücre olduğu kaydedildi.
İsrail gazetesi, ordu sözcüsünden aktardığı haberde, Hizbullah'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlendiğini, hedef alınan yerler arasında, askeri bir kompleks ve gözetleme noktasının da bulunduğunu yazdı.
Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, ülkenin en güneyindeki Kefr Kila ve Tel Nahhas bölgelerine düzenlediği saldırıda Hizbullah'a bağlı "Sınırsız Yeşil Cemiyeti" merkezini de hedef aldı.****
03.00
Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığı gelişmelere göre, İsrail ordusu, Kudüs'ün kuzeydoğusu, Nablus ve Cenin gibi kentlerin çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.
Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Caba beldesinde evlere giren İsrail güçleri, evleri boşalttıktan sonra teftiş yaptı, köyde insanların dolaşmasına engel oldu.
Nablus kentinin kuzeybatısındaki Burka beldesine büyük bir askeri grupla baskın düzenleyen İsrail güçleri, beldeye yoğun silah atışlarıyla giriş yaptı, evlerde aramalarda bulundu.
İsrail güçleri, Cenin kentinin güneyindeki Yabed beldesine de büyük bir grup askerle baskın düzenledi. El-Arka köyü ve el-Cilme kontrol noktasında İsrail güçlerinin girişi, Filistinliler tarafından engellenmeye çalışıldı.
Öte yandan Kalkiliye kenti kuzey girişinde yaşanan kargaşada, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan elinden yaralanan Filistinli genç hastaneye kaldırıldı.
FİLİSTİNLİLERE SALDIRDILAR
İsrail ordusuna bağlı güçlerin yanı sıra Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına da maruz kaldı.
Selfit köyünün kuzeybatısındaki Burkan Yahudi yerleşim bölgesi yakınından aracıyla geçen bir Filistinliye bir Yahudi yerleşimci tarafından ateş açıldı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Semeri adlı Filistinli, silahlı saldırıdan yara almadan kurtulurken, arabasında hasar oluştu.
Yine Nablus kentinin güneyinde seyir halinde bir ambulansın önü, silahlı bir Yahudi yerleşimci tarafından kesildi.
WAFA'ya konuşan ambulans şoförü Yusuf Deyriye, silahlı yerleşimcinin, aracın Nablus'tan Havvara beldesine geri dönüşüne engel olduğunu aktardı.
Beyt Lahim'in güneyinde ise İsrail askerleri, gözaltına aldıkları gazeteciyi birkaç saat tuttuktan sonra serbest bıraktı.
02.00
İsrail uçakları, Gazze'nin Cebaliya, Şeyh Rıdvan, Han Yunus ve Eş-Şati Mülteci kampları ile Beyt Lahiya ve Refah'ta sivillerin evlerini hedef aldı.
Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarından naklettiği haberde, Han Yunus'taki saldırıda, aralarında çocukların da olduğu en az 23 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı belirtildi. Enkaz altında hala çok sayıda kişi olduğu ve çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Refah kentindeki saldırılarda ise en az 30 Filistinli yaşamını yitirdi.
Cebaliya ve Eş-Şati mülteci kampları ile Beyt Lahiya'daki saldırılarda da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu ifade edildi. Cebaliya Beled bölgesinde ise El-İhsan Camisi, saldırılar sonucu tamamen yıkıldı.
Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu, sivil savunma ekiplerinin elektrik kesintisi ve gerekli ekipmanların eksikliği nedeniyle bu kişilere ulaşmakta zorlandığı belirtildi.
WAFA'daki bir başka haberde, Şeyh Rıdvan'daki saldırıda Muhammed Imad Lebid isimli bir gazetecinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Böylelikle 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinli gazeteci sayısı 20'ye yükseldi.
Öte yandan, bölgedeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.
Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada, Gazze'ye yakıt girişi olm