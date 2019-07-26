GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, Hamas heyetinin İran'a gerçekleştirdiği ziyareti "tarihi ve stratejik" olarak nitelendirdi.

Hamas'a ait El-Aksa televizyon kanalına konuşan Aruri, "tarihi ve stratejik" olarak nitelendirdiği Hamas heyetinin İran ziyaretinin, Filistin davası ve bölgenin son derece tehlikeli, karmaşık ve hassas süreçten geçtiği dönemde gerçekleştirildiğini söyledi.

Aruri, "İran ile ilişkimiz, siyonist projeyi reddeden halklar, hükümetler ve partilerle yakın olan ittifakımızın bir parçasıdır. İran ile ilişkimiz hiçbir Arap veya Müslüman'a yönelik değil, işgale karşı çabaların birleştirilmesi kapsamındadır. Bizler, İran, Mısır ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere bu ülkenin tüm bileşenleri için savunma hattındayız." ifadelerini kullandı.

Aruri, siyonizm ve bölgeyi İsrail işgaline uygun dizayn etmeye çalışan ABD hegemonyasına karşı direniş için İran ile tek yönlü ilişkiyi geliştirmek istediklerini Tahran'a net şekilde açıkladıklarını söyledi.

İran'ın Gazze'ye destek sunmaktan çekinmediğini dile getiren Aruri, ablukaya rağmen her türlü desteği sunmaya hazır olduklarına işaret etti.