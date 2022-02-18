Hamburgerini dolapta unuttu! 5 yıl sonra bulduğunda gözlerine inanamadı

Indy 100 sitesinin haberine göre, ABD'nin başkenti Washington DC'de ikamet eden Megan Condry, ilk başta isteyerek sakladığı McDonald's hamburgerini 5 yıl boyunca dolabında unuttu.

"İLK GÜNKÜ GİBİ GÖRÜNÜYORDU AMA KAYA GİBİ SERTTİ"

Condry, hamburgeri bulduğunda "kokmadığını ve aldığı günkü gibi göründüğünü" söyledi. Diğer yandan, hamburgerde dikkate değer bir fark olduğunu belirten Condry, "Bir kaya gibi sertti, onunla bir camı kırabilirdim." dedi.

MCDONALD'S'TAN KONUYLA İLGİLİ BLOG YAZISI

McDonald's konuyla ilgili yayınladığı, "McDonald's hamburgerlerinin bozulmadığı efsanesine yanıt" başlıklı blog yazısında, "Uygun ortamda hamburgerlerimiz de diğer yiyecekler gibi bozulabilir ancak bunun için ortamda neme ihtiyaç var." ifadesine yer verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Hamburgerin kendisinde veya çevrede yeterli miktarda nem olmadan bakteri ve küf üremeyebilir ve bu nedenle bozulma ihtimali düşüktür. Bozulmanın yiyeceğin içerisindeki kimyasallar veya besin değerinin düşük olmasıyla ilgisi yoktur. Bu, tutulduğu koşullarla ilgilidir." ifadesi kullanıldı. (AA)

