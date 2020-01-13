Hamile ablasını öldürmüştü! "Çocuğun kimden olduğunu sorunca..."

Olay, geçtiğimiz yıl 13 Ağustos’ta Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 238 sokaktaki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yıl önce eşinden boşanan Mustafa Ç., 2 çocuğuyla beraber yaşamaya başladı. Pazarcılıkla uğraşan Mustafa Ç. işe gittiği sırada, bir süre önce annesinin yanına gittiği belirtilen kızı Kader Ç. (20) eve gelmek istedi. Bu sırada evde bulunan kardeşi Asilhan Ç., iddiaya göre ablasını annesinin yanına gittiği gerekçesiyle eve almak istemedi. İkilinin tartışması kavgaya dönüşünce, Asilhan Ç. evin salonunda eline aldığı bıçağı ablasının boynuna sapladı.

‘Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme, Kardeşi Kasten Öldürmek, Gebe Kadını Öldürme’ suçlarıyla dava açılan sanık hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen iddianamede, evde yapılan incelemelerde, Asilhan Ç.’nin babasına yazdığı, "Keşke bir silahım olsaydı. Hem ben hem kardeşim daha az acı çekerdi. Onu vahşice öldürmek zorunda kaldım. Hakkını helal et" yazılı mektubun bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, sanığın alınan ifadesi de yer aldı. Maktul ablasının liseyi bitirdikten sonra Isparta’da üniversite kazandığını ancak kayıt yaptırmadığını söyleyen Asilhan Ç., ablasının yeniden sınavlara hazırlanmak için evde ders çalıştığını belirtti.

"HASTALIĞI GİTTİKÇE ARTTI"

Asilhan Ç.’nin ifadesi şöyle devam etti: “Bu sırada evde çoğu zaman yalnız kaldı. Yalnız kaldığı sürelerde psikolojik rahatsızlıklar yaşamaya başladı. Kendi kendine gülüp bağırmaya başladı bu sebeple, babam ablamı Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırdı. Burada tedavisi bittiğinde, babam onu tekrar eve getirdi. Doktorun verdiği ilaçların hiçbirini ablam kullanmadı ve hastalığı gittikçe arttı. Sonrasında babamın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Ardından babam uzaklaştırma kararı aldı. Ben de babamla birlikte evden ayrıldım. Sonrasında eve döndüğümüzde ablam evden kaçmıştı. Bir gün sonra geri geldi. Yanımızda bir hafta kadar durdu sonrasında evden tekrar gitti. Uzunca bir süre kendisinden haber alamadık. Bir süre sonra halam ablamı Güllük Caddesi’nde görmüş ve takip ederek onun bir barda çalıştığını öğrenmiş. Babam ablamı kurtarmak için polise başvurdu. Ancak ablam karakol ifadeleri sonrasında çekip gitti ve bu olay babamın çok zoruna gitti."