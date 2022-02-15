HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hamile eşi Semra Aysal'ı sigorta parası için uçurumdan iterek öldürmüştü! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu!

Hamile eşi Semra Aysal'ı sigorta parası için uçurumdan iterek öldürmüştü! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu!

15.02.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hamile eşi Semra Aysal'ı sigorta parası için uçurumdan iterek öldürmüştü! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan hamile eşini iterek ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Hakan Aysal, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Hayatını kaybeden Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürerek saatlerce beklettiğini, olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı, eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığını anlattı.

Savcı, sanığın "Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık Hakan Aysal üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Buna karşılık mahkeme başkanı ise sanığın beraatı yönünde şerh kullandığını aktardı.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolçu, başından bu yana güvendikleri adaletin tecelli ettiğini söyledi.

Kardeşinin geri gelmeyeceğini belirten Yolçu, "Acımız büyük ama verilen ceza ile içimize bir nebze olsun su serpildi. Yanına kar kalmadı. Ülkemizde kadın cinayetleri kimsenin yanına kar kalmayacak." dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ileri sürülen Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erken emeklilik yasasında son durum!Erken emeklilik yasasında son durum!
İğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptıİğrenç tacizi sosyal medyadan paylaştı! Mağaza içinde kadına bakarak mastürbasyon yaptı
Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...Son seçim anketini Metropoll yayınladı! Dengeler değişiyor...
Anahtar Kelimeler:
cinayet Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Ses getirecek Hakan Şükür iddiası! 'Para gönderenler...'

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

Etikette KDV oyunu işte böyle ifşa oldu! Eskisinden bile zamlı...

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

İşgal öncesi ülkeden kaçtılar! O film...

Bahçeli'den elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin flaş sözler

Bahçeli'den elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin flaş sözler

O görüşmenin detaylarını anlattı! 'Efendim memleket yanıyor...'

O görüşmenin detaylarını anlattı! 'Efendim memleket yanıyor...'

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

Farkında olmadan her gün zehirleniyorsunuz!

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

2500 TL yüzük dalga konusu olmuştu! Yenisi...

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Fibromiyalji olmuş olabilirsiniz! Sebebi ise...

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Son haline "Kilo ver" yorumları yağınca içini döktü

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.