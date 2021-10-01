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Hamile eşini "Bebek benden değil" diyerek öldüren kocaya iyi hâl indirimi

01.10.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Çumra ilçesinde 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i (35), karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla tüfekle vurarak öldüren Ali Rıza Yüzer (36), 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

Hamile eşini "Bebek benden değil" diyerek öldüren kocaya iyi hâl indirimi

Çumra ilçesi Dineksaray Mahallesi'nde çiftçilik yapan 12 yıllık evli Ali Rıza Yüzer, geçen yıl 16 Aralık'ta 3 çocuğunun annesi 6 aylık hamile eşi Sadife Yüzer'i, karnındaki bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle vurdu. Yüzer’in 5 el ateş ettiği Sadife Yüzer kanlar içinde yere yığılırken, Ali Rıza Yüzer sağlık ekiplerine haber verdi. Sadife Yüzer, gelen sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan DNA testinde, ölen bebeğin Yüzer'in babası olduğu ortaya çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürmek' suçundan yargılanan Ali Rıza Yüzer'in hakkında savcılık daha önceki duruşmada verdiği mütalaasında, olay günü sanık Ali Rıza Yüzer'in hamile olan eşini çocukların olmadığı odaya götürerek 5 el ateş etmek suretiyle öldürdüğünün anlaşıldığını belirtti. Yüzer'in suçu tasarlayarak işlediğine dair bir delil bulunmadığının ifade edildiği mütalaada, "Sanığın üzerine atılı suçu hafifletmek için eşinin, 'karnındaki çocuğun kendisinden olmadığını söylediğini' iddia ettiği anlaşılmıştır. Biyolojik babanın Ali Rıza Yüzer olduğu sabitlendiğinden, bu yönde haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği düşünülmektedir” denildi. Mütalaada, Yüzer için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Tutuklu sanık Ali Rıza Yüzer, bugün son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan Sadife Yüzer’in ağabeyi Rıfat Yıldız, “Benim kardeşim namusuna düşkündür. Kesinlikle sosyal medya dahi kullanmadı. Biz olay zamanına kadar çocuklar için sustuk. Son verdikleri sözden sonra biz bacımızı bize getirmelerini bekledik. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

"AKRABALARIMIN YÜZÜNDEN"

Mahkemede son sözü sorulan Ali Rıza Yüzer de akrabalarının, eşinin karnındaki bebeğin kendisinden olmadığını öne sürdüklerini belirterek, ''Öncelikle pişmanlığımı dile getirmek istiyorum. Beni bu raddeye getiren 'Çocuk senden değil' denmesidir. Akrabalarımız yüzündendir. Karar sizlerin” diye konuştu.

Mahkeme heyeti Yüzer’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet iyi hal indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirdi.

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cinayet kadın cinayeti Konya
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