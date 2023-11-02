HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hamile eşini boğarak katletmişti! Kan donduran detay: Sabaha kadar...

Hamile eşini boğarak katletmişti! Kan donduran detay: Sabaha kadar...

02.11.2023 10:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Emrah Demir, 5 aylık hamile eşi Hatice Demir’i boğarak öldürdü. Gözaltına alınan Emrah Demir, emniyetteki ifadesinde, eşiyle gece boyunca tartıştıklarını anlattı. Öte yandan, katil zanlısının eşini öldürüp sabaha kadar başında beklediği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Hamile eşini boğarak katletmişti! Kan donduran detay: Sabaha kadar...

Dehşete düşüren olay, 29 Ekim’de saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Demir, 5 aylık hamile olan 8 aylık eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartıştı. Emrah Demir, eşinin bağırmaması için eliyle yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hatice Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

a76d73a4-0f73-491a-b9ac-f36cab233c32

"HATIRLAMIYORUM"

Gözaltına alınan Emrah Demir, emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlattı. Demir, "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de ’Gel, birlikte televizyon izleyelim’ dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

95b9a8e1f7c5e7fcd161a3a22ae54f8d

SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEMİŞ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hatice Demir’in cenazesi ise toprağa verildi.

Hatice Demir'in babası Ali Durgut, kızının gece yarısı öldürüldüğünü sabaha kadar damadının cesedin başında beklediğini iddia etti.

İHA

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Serbest bırakıldı! Polat çiftiyle gözaltındaydı...Serbest bırakıldı! Polat çiftiyle gözaltındaydı...
Defalarca bıçakladı, iddianamedeki ifadeler kan dondurdu: 'Zevkle yaptım'Defalarca bıçakladı, iddianamedeki ifadeler kan dondurdu: 'Zevkle yaptım'
Taksim'de "Robin Hood'um" diyerek önüne gelene para dağıttıTaksim'de "Robin Hood'um" diyerek önüne gelene para dağıttı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Sahile vuran gizemli top! "Başka bir dünyadan" denildi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Evlerini istila etti! Her yerleri ısırık içinde kaldı

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

Su geçirmez ve ultra konforlu! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.