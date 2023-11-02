Hamile eşini boğarak katletmişti! Kan donduran detay: Sabaha kadar...

Dehşete düşüren olay, 29 Ekim’de saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Emrah Demir, 5 aylık hamile olan 8 aylık eşi Hatice Demir ile gece saatlerinde tartıştı. Emrah Demir, eşinin bağırmaması için eliyle yüzünü kapattı. Bir süre sonra eşinin hareketsiz kaldığını gören Demir, sokağa çıkıp komşularına, "Galiba eşimi öldürdüm" diye bağırdı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Hatice Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi.

"HATIRLAMIYORUM"

Gözaltına alınan Emrah Demir, emniyetteki ifadesinde, gece boyunca tartıştıklarını anlattı. Demir, "İşten geldikten sonra alt katta oturan annemlerle yemek yedik, sonra yukarı çıktık. Ben televizyon izlerken, eşim yatmak istediğini söyledi ve gitti. Bir süre sonra kalkıp, yanıma geldi ve uyumayacağını söyledi. Ben de ’Gel, birlikte televizyon izleyelim’ dedim. Buna da karşı çıktı ve tartışma başlattı. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi.

SABAHA KADAR BAŞINDA BEKLEMİŞ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah Demir, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Hatice Demir’in cenazesi ise toprağa verildi.

Hatice Demir'in babası Ali Durgut, kızının gece yarısı öldürüldüğünü sabaha kadar damadının cesedin başında beklediğini iddia etti.

İHA





