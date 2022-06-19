HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hamile eşini para için Kelebekler Vadisi'nden atmıştı! Müebbet hapis cezası bozuldu

Hamile eşini para için Kelebekler Vadisi'nden atmıştı! Müebbet hapis cezası bozuldu

19.06.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nde 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapis cezası alan Hakan Aysal'la ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Aysal'la ilgili kararı bozdu. Hakan Aysal, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.

Hamile eşini para için Kelebekler Vadisi'nden atmıştı! Müebbet hapis cezası bozuldu

Son dakika: Türkiye'nin günlerce konuştuğu Kelebekler Vadisi'ndeki olayda yeni bir gelişme yaşandı. 2018 yılı Haziran ayında tatil için önce İzmir'e ardından ise Muğla'ya giden 7 aylık hamile muhasebeci Semra Aysal (33) ve eşi Hakan Aysal (41), tatillerinin son gününde Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'ne gitti.

AĞABEY ŞÜPHELENDİ

Burada kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal'ın ölümünü şüpheli bulan ağabeyi Naim Yolcu, savcılığa olayın araştırılması için başvuru yaptı.

FERDİ KAZA SİGORTASI YAPTIRMIŞ

Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Hakan Aysal'ın eşi üzerine parça parça 119 bin TL kredi çektirdiği ve olaydan kısa bir süre önce de eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ortaya çıktı.

3

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bunun üzerine Hakan Aysal hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan Hakan Aysal tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Hakan Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürme' ve 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçlarıyla dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan davada Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Sanık Aysal karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

1

KARAR BOZULDU

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi kararında vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğinin incelendiği belirtildi.

Yapılan incelemede, sanık Hakan Aysal'ın yargılama sürecinde gördüğü tedaviye ilişkin tüm evraklarının ilgili hastanelerden temini ile akıl hastalığı olup olmadığının belirlenmesi için gözlem altına alındığı vurgulandı.

Sanık Aysal'ın İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlemlenmesinden sonra cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılması, ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporu ile İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'nun raporları arasında çelişki olduğu takdirde sanık Hakan Aysal'ın akıl hastası olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulundan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirtildi.

Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Hapishanede boş durmamış, 'pes' dedirten olay!Hamile eşini kayalıklardan itmişti! Hapishanede boş durmamış, 'pes' dedirten olay!

Bu nedenle kararın hukuka aykırı olduğu belirtilerek yerel mahkeme tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bozuldu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakan Aysal, önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sır ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu, cesedi evinde bulunduSır ölüm! Günlerdir haber alınamıyordu, cesedi evinde bulundu
Malatya'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar varMalatya'da hareketli dakikalar! Çatışma çıktı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Soylu: "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim"Bakan Soylu: "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim"
Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Zafer Partisi'ndeki değişiklik dikkat çekti

Son ankette çarpıcı sonuçlar! Zafer Partisi'ndeki değişiklik dikkat çekti

Okan Buruk sonrası ikinci bomba! Yeni golcü...

Okan Buruk sonrası ikinci bomba! Yeni golcü...

"Karım evli bir adamla..." Polisler canlı yayında gözaltına aldı

"Karım evli bir adamla..." Polisler canlı yayında gözaltına aldı

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Hazırlığınızı yapın

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi: Hazırlığınızı yapın

5 metreden yere çakıldı! Genç kadın...

5 metreden yere çakıldı! Genç kadın...

Bakan Soylu: "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim"

Bakan Soylu: "Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını hep birlikte görelim"

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Penis boylarını derecelendiriyor! “En iyisini arıyorum”

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Oğlunun sevgilisiyle yasak aşkını itiraf etti!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.