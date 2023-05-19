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Hamile kadın devasa karnıyla hayrete düşürdü! "Bu çok acı verici görünüyor"

19.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelikte hem duygusal hem de fiziksel olarak birçok değişim yaşanıyor. Bazı kişiler hamilelikte fazla kilo almasa da bazıları bebeklerin kilosuna ve miktarına göre daha fazla kilo alabiliyor. Brittany Schneider, yayınladığı videoda üçüzlere hamile olmanın etkilerini gösterdi.

Hamile kadın devasa karnıyla hayrete düşürdü! "Bu çok acı verici görünüyor"

Amerikalı Brittany Schneider, üçüz bebeklere hamile olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ve böyle bir şey beklemediğini belirtti. Tek oğlu olan Brittany, ilk hamileliğini doğal olarak geçirdiğini ancak bu hamileliğinde vücudunda yaşadığı değişimlerin oldukça dikkat çektiğini açıkladı. Brittany, videosunda "Bir çocuktan dörde geçmek asla planlanmadı ve beklenmiyordu, ancak tatlı meleklerimle tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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Hamilelik boyunca değişen fiziğini TikTok'ta paylaşan yumruğu gitgide büyümeye devam etti. Anne, devasa karnını ilk hamileliğiyle karşılaştırırken, "Bu sefer çok daha büyük," diyerek güldü.

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Üçüzlere hamile kalmanın zorlukları sorulduğunda Brittany, farklılıkların tek bebek doğurmaktan çok da farklı olmadığını açıkladı. Bir hayranına "Buradaki en büyük fark, sonunda sefaletin daha uzun sürmesi," diye şaka yaptı.

GÜNLÜK İŞLERİ YAPARKEN ZORLANIYORDU

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TikTok hesabı, büyüyen bir mideyle tipik bir günün nasıl göründüğünü gösteriyordu ve genellikle ayakkabı giymek ve saçını fırçalamak gibi temel görevleri yaparken, genellikle nefes nefese kalmasına neden olan aşırı uzunlukları gösteriyordu.

DÜZENLİ OLARAK ULTRASONA GİRDİ

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Bir videoda, üçüzleri kontrol etmek için düzenli olarak ultrasona gireceğini açıkladı.
"Üçüzler çok yüksek riskli," diye açıkladı, bu da son üç aylık döneminin sonuna doğru haftada iki kez ultrason yaptırması gerektiği anlamına geliyordu.

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Brittany, Nisan sonunda Andee, Georgia ve Theodore isimli üç bebeğini de doğurdu.
"Üçü de sağlıklı ve harikalar" dedi. Hamilelik videolarını izleyen sosyal medya kullanıcıları "Bu çok acı verici görünüyor.","Bir midenin bu kadar genişleyebileceğini bilmiyordum.". "Sırt ağrısını hayal bile edemiyorum" yorumlarını yaptı.


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