Hamile kadın devasa karnıyla hayrete düşürdü! "Bu çok acı verici görünüyor"

Amerikalı Brittany Schneider, üçüz bebeklere hamile olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını ve böyle bir şey beklemediğini belirtti. Tek oğlu olan Brittany, ilk hamileliğini doğal olarak geçirdiğini ancak bu hamileliğinde vücudunda yaşadığı değişimlerin oldukça dikkat çektiğini açıkladı. Brittany, videosunda "Bir çocuktan dörde geçmek asla planlanmadı ve beklenmiyordu, ancak tatlı meleklerimle tanışmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Hamilelik boyunca değişen fiziğini TikTok'ta paylaşan yumruğu gitgide büyümeye devam etti. Anne, devasa karnını ilk hamileliğiyle karşılaştırırken, "Bu sefer çok daha büyük," diyerek güldü.

Üçüzlere hamile kalmanın zorlukları sorulduğunda Brittany, farklılıkların tek bebek doğurmaktan çok da farklı olmadığını açıkladı. Bir hayranına "Buradaki en büyük fark, sonunda sefaletin daha uzun sürmesi," diye şaka yaptı.

GÜNLÜK İŞLERİ YAPARKEN ZORLANIYORDU

TikTok hesabı, büyüyen bir mideyle tipik bir günün nasıl göründüğünü gösteriyordu ve genellikle ayakkabı giymek ve saçını fırçalamak gibi temel görevleri yaparken, genellikle nefes nefese kalmasına neden olan aşırı uzunlukları gösteriyordu.

DÜZENLİ OLARAK ULTRASONA GİRDİ

Bir videoda, üçüzleri kontrol etmek için düzenli olarak ultrasona gireceğini açıkladı.

"Üçüzler çok yüksek riskli," diye açıkladı, bu da son üç aylık döneminin sonuna doğru haftada iki kez ultrason yaptırması gerektiği anlamına geliyordu.

Brittany, Nisan sonunda Andee, Georgia ve Theodore isimli üç bebeğini de doğurdu.

"Üçü de sağlıklı ve harikalar" dedi. Hamilelik videolarını izleyen sosyal medya kullanıcıları "Bu çok acı verici görünüyor.","Bir midenin bu kadar genişleyebileceğini bilmiyordum.". "Sırt ağrısını hayal bile edemiyorum" yorumlarını yaptı.



