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Hamilelik çatlakları için ne kullanılmalı? Çatlaklardan koruyan doğal yağ karışımı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
30.11.2024 11:11
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Sık kilo alıp verme sonucunda oluşabilen çatlakların önüne geçebilmek için önceden önlem almak gerekiyor. Hamilelerde yaygın olarak görülebilen çatlaklar için bazı doğal yağlar var. Kimyasal içerikli kremler kullanmak yerime bu doğal yağlar ile çatlaksız bir hamilelik geçirebilirsiniz.

Hamilelik çatlakları için ne kullanılmalı? Çatlaklardan koruyan doğal yağ karışımı

Çatlaklardan koruyan doğal karışım için ihtiyacınız olan malzemeler: Kakao yağı, badem yağı ve zeytinyağı.

İlk olarak kakao yağını ocakta eritin ve bir kabın içerisine aktarın. Daha sonra içerisine badem yağı ve zeytinyağı ekleyin. Katı olan kakao yağı kremsi bir kıvam alıyor. Hazır olan karışımı göbeğinize ve bel bölgenize sürerek nazikçe masaj yapın.

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Çoğu çatlak önleyici içinde kakao yağı bulunuyor. Bu yüzden kakao yağını kullanmak çatlaksız bir hamilelik geçirmek için oldukça etkili. Tamamen doğal yağlar olduğu için bu karışımı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Düzenli yağ kullanımının yanı sıra ve bol su içmeyi de ihmal etmeyin.

SALATA HAMİLE SAĞLIKLI BESLENME

Bu karışımı sadece hamileler değil sık kilo alıp verenler ve çatlak şikayeti olanlar da rahatlıkla kullanabilir.

Anahtar Kelimeler:
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