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Hamilelik döneminde mide yanması neden olur?

04.03.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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Gebelikte değişen hormonal etkiler sindirimi güçleştirerek mide boşalmasını engeller. Bu da mide asidinde artışa sebep olur. Mide yanmasını önlenemez duruma getiren değişimler nedeniyle zorlu bir hamilelik geçiren anne adayları için süreci daha kolay atlatmanın yolu doktor kontrolünden geçer.

Mide asidinin artışına ek olarak büyüyen rahmin mideyi yukarı doğru ittirmesi ve bazen diyaframdan boşluğa doğru çıkarması sonucu reflü denen olaylara yol açabilmektedir. Tabiri caizse kişinin midesi ağzındadır.

SON 2 AYDA ARTIŞ GÖSTERİYOR

Özellikle son 2 ayda bu durum çok fazla hissedilir. Böyle durumlarda özel bir diyet, anti asit sıvı veya tabletlerin verilmesine gerek olabilmektedir. Bu tür durumlarda kişinin yeme kalitesi de bozulabilir. Doktor kontrolünün mutlaka yapılması gerekir.

HAMİLELİK REFLÜSÜNÜN ETKİSİNİ AZALTMAK MÜMKÜN

Hamilelik reflüsünde etkiyi azaltmanın mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar uygulanacak diyet programının anne adaylarına yardımcı olabileceği görüşünde.

Gebelikte görülen reflünün etkisini azaltmak için yapılması gerekenler:

  • Yemekler yavaş yenilmeli ve iyi çiğnenmelidir. Yemekte sıvı alımından kaçınılmalıdır.
  • Sık aralıklarla az miktarda yemek yenilmeli ve yatmadan en az 2 saat önce besin tüketilmemeli.
  • Mümkün olduğunca fazla kilo almamak için uygun bir diyet programı seçilmeli.
  • Çikolata, nane, baharatlı gıdalar, kızartmalardan uzak durulmalı.
  • Kafeinli içecekler (kahve, çay, asitli içecekler) içilmemeli.
  • Domates ve turunçgiller mümkün olduğunca az tüketilmeli.
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