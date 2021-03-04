Hamilelik döneminde mide yanması neden olur?

Mide asidinin artışına ek olarak büyüyen rahmin mideyi yukarı doğru ittirmesi ve bazen diyaframdan boşluğa doğru çıkarması sonucu reflü denen olaylara yol açabilmektedir. Tabiri caizse kişinin midesi ağzındadır.

SON 2 AYDA ARTIŞ GÖSTERİYOR

Özellikle son 2 ayda bu durum çok fazla hissedilir. Böyle durumlarda özel bir diyet, anti asit sıvı veya tabletlerin verilmesine gerek olabilmektedir. Bu tür durumlarda kişinin yeme kalitesi de bozulabilir. Doktor kontrolünün mutlaka yapılması gerekir.

HAMİLELİK REFLÜSÜNÜN ETKİSİNİ AZALTMAK MÜMKÜN

Hamilelik reflüsünde etkiyi azaltmanın mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar uygulanacak diyet programının anne adaylarına yardımcı olabileceği görüşünde.

Gebelikte görülen reflünün etkisini azaltmak için yapılması gerekenler: