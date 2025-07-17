Hamilelik döneminde tehlikeli olabilen belirtilere dikkat! Uzmandan uyarılar: "Ciddiye alın"

Eskişehir Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Seda Deniz Işıklar, gebelik döneminde sık görülen karın ağrılarıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Işıklar, bu ağrıların süresinden çok, eşlik eden belirtilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

İLK 3 AYDA DİKKAT!

Gebeliğin ilk üç ayında görülen karın ağrılarının genellikle kısa süreli ve hafif olduğunu söyleyen Işıklar, "Bıçak saplanır tarzda ya da elektrik çarpar gibi tariflenen ağrılar dinlenmekle geçiyorsa genellikle ciddi değildir. Ancak beraberinde kanama, ateş, idrarla ilgili yanma, sık idrara çıkma, bulantı veya kusma gibi şikayetler varsa bu durum ciddiye alınmalı" dedi.

"SON 3 AYDA AĞRILAR DAHA RİSKLİ OLABİLİR"

Gebeliğin son üç ayında yaşanan karın ağrılarının daha dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Işıklar, "Bu dönemdeki ağrılar erken doğum, enfeksiyon veya başka problemlerle ilgili olabilir. Enfeksiyonlar bile erken doğumu tetikleyebilir. Bu nedenle anne adayları mutlaka doktorlarıyla iletişimde olmalı" ifadelerini kullandı.

"HER GEBELİK FARKLI SEYREDER"

Aynı kişinin başka gebeliklerinde bile farklı durumların yaşanabileceğini ifade eden Işıklar, "Gebelik haftası ilerledikçe şikayetler kişiden kişiye değişebilir. Bu nedenle doğuma yakın dönemde yaşanan ağrılar mutlaka doktora bildirilmelidir" diye konuştu.

MİDE BULANTISI VE KARIN AĞRISININ BAĞLANTISI OLABİLİR Mİ?

Mide bulantısı ve karın ağrısının her zaman bağlantılı olmadığını belirten Dr. Işıklar, "Eğer bu ikisi birlikte görülüyorsa, gebelik dışı nedenler de araştırılmalı. Gıda zehirlenmesi, idrar yolu enfeksiyonu ya da karın içi başka organlarla ilgili problemler olabilir" ifadelerini kullandı.

SIK KARŞILAŞILAN BİR ŞİKAYET

Gebelikte karın ağrısının sık rastlanan bir durum olduğunu da söyleyen Işıklar, "Bize bu şikayetle sık başvuruluyor. Ancak çoğu zaman sorgulamalarda ciddi bir neden bulunmuyor. Yine de dikkatli olunmalı" diyerek anne adaylarını uyardı.

(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır