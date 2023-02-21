Hamilelikte baş ağrısı ne zaman başlar, nasıl geçer? Hamilelikte baş ağrısı neden olur, ilaçsız nasıl geçer?

Hamile kadınların yaşadığı baş ağrısı, genellikle hamilelik hormonlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca gebelik başlı başına zorlu bir süreç olduğu için anne adayları stres yapabilir ve bu da baş ağrısına yol açabilir. Dolayısıyla hamilelik döneminde baş ağrısı yaşamak normal karşılanmaktadır. Ancak bu baş ağrısı bazen şiddetli olmakta ve günlük hayatı zorlaştırmaktadır. Bu nedenle anne adayları baş ağrısı yaşamamak için bazı önlemler alabilir ya da baş ağrısı yaşadıklarında yapacaklarını bilerek kendilerini iyi edebilir.

Hamilelikte baş ağrısı ne zaman başlar?

"Hamilelikte baş ağrısı ne zaman başlar?" sorusunun yanıtı bebek bekleyen ebeveynler tarafından araştırılır. Genellikle hamileliğinin ilk 3 ayında kadınlar yoğun olarak baş ağrısı yaşayabilir. Değişen hormonlara alışmaya çalışma sürecinde kadınlar baş ağrısı yaşayabilir. 3. aydan sonra yavaş yavaş azaldığı söylenebilir. Her kadın için hamilelikte baş ağrısı ile ilgili aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Çünkü kişinin hormonal durumuna ve hassasiyetlerine göre baş ağrısı görülme sıklığı değişebilir. Örneğin kimi hamileler ilk üç ay yoğun bir şekilde baş ağrısı yaşamayıp son aylarda yaşayabilir ya da bazı kadınlar hiç baş ağrısı yaşamayabilir. Hamilelikte baş ağrısının ne zaman başlayacağı ya da ne kadar süreceğiyle alakalı net bir bilgi vermek zordur.

Baş ağrısı hamilelik belirtisi mi?

Bazı kadınlar hamilelikleri boyunca baş ağrısı yaşarken bazıları yalnızca belli bir dönem yaşar. Gebelik sürecinde hiç baş ağrısı yaşamayan kadınlar da vardır. Baş ağrısı gebelik belirtilerinden birisi olarak sayılsa da net bir şekilde baş ağrısının hamilelik belirtisi olduğunu söylemek oldukça zordur. Dolayısıyla "Baş ağrısı hamilelik belirtisi mi?" sorusuna net bir yanıt vermek mümkün değildir. Farklı nedenlerden dolayı da baş ağrısı yaşanabilir. Gebe olup olmadığını öğrenmek isteyen kadınlar bilimsel testlere ve hekimlere başvurabilir.

Hamilelikte baş ağrısı neden olur?

Gebelik döneminde yaşanan hormonal değişimler pek çok probleme yol açabilir. "Hamilelikte baş ağrısı neden olur?" sorusunun yanıtı da bu değişimler olabilir. Gebelikte baş ağrısına neden olan faktörler şu şekilde sıralanabilir:

Kan hacminin giderek artması

Gebelik sürecinde anne adayının yaşadığı stres ve yorgunluk

Uyku düzeninde bozulmalar ve uykusuzluk

İlk aylarda anne adayının kan şekerinde düşüklük

Bir anda kafeinden uzaklaşmak

Gebelik öncesinden beri var olan migren

Kan basıncında meydana gelen değişiklikler

Yukarıda sayılan faktörler gebelikte baş ağrısı ile birlikte farklı problemlere de yol açabilir. Örneğin mide bulantısı, kusma, terleme, burun kanaması gibi sorunlar bunlar arasında sayılabilir. Dolayısıyla gebelikte yaşanan değişimlerden dolayı bu problemlerle karşılaşmak normal karşılanmalıdır. Ancak bu belirtilerin çok aşırı olması durumunda mutlaka uzman bir hekime görünmekte fayda vardır.

Anne adayları gün içinde pek çok sorun yaşadığı için hayatları olumsuz yönde etkilenebilir. Dolayısıyla hamilelikte baş ağrısı nasıl giderilir sorusunun yanıtını merak ederler. Gebelikte baş ağrısı yaşama ihtimalini en aza indirgemek ve baş ağrısı yaşandığında geçirmek için yapabilecek pek çok şey vardır. "Hamilelikte baş ağrısına ne iyi gelir?" sorusu için şunlar söylenebilir:

Bir havluyu ısıtarak başın arka kısımlarına bu havlu örtülebilir. Şakaklara da sıcak kompres yapılabilir.

Şiddetli baş ağrısı durumlarında buz torbası ile baş ve boyun bölgesine kompres uygulanabilir. Maksimum 10 dakika sürmelidir.

Temiz hava almak, yürüyüş yapmak, bol su tüketmek ve sağlıklı beslenmek gebelikte baş ağrısına iyi gelir.

Göğüs ağırlığını taşıyabilecek sutyen tercih edilmelidir. Böylece boyun bölgesinde baskı oluşmaz ve baş ağrısı yaşanmaz.

Aynı saatte uyuyup uyanmak yani düzenli bir uyku düzenine sahip olmak da gebelikte baş ağrılarını dindirmeye yardımcı olur.

Hamilelikte baş ağrısı ilaçsız nasıl geçer?

Hamilelik döneminde baş ağrısı yaşayan kadınlar ilaç almadan da baş ağrısını dindirebilir. Ancak bunları uygulamadan önce mutlaka bir hekime başvurmak gerekir. İlaç kullanmadan baş ağrısını geçirmek için şunlar yapılabilir:

Alın bölgesine lavanta yağı sürülebilir.

Uzun süre geçmeyen baş ağrısı söz konusuysa soğuk uygulama yapılabilir.

Dik oturarak vücuttaki basınç dengelenebilir. Bu sayede baş ağrısı riski de minimuma indirgenebilir.

Aynı pozisyonda uzun süre oturmamaya dikkat edilmeli ve zorlayıcı olmayacak şekilde hareketler yapılmalıdır.

Bu yöntemler doğal çözümler olarak nitelendirilse de herhangi bitkisel kökenli ya da doğal tedavi uygulamadan önce mutlaka doktora danışmak gerekir.

