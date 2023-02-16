Hamilelikte tetanos aşısı ne zaman yaptırılır? Gebelikte tetanos aşısının yan etkileri nelerdir?

Erkeğin ve kadının tıbben bir engeli bulunmuyorsa bebek sahibi olmasında bir sakınca görülmemektedir. Spermin yumurtayı döllenmesinin ardından hamilelik sürecine girilmiş olur. Döllenmenin hemen ardında yaklaşın 10-12 günlük bir süreç içinde fark edilen hamilelik belirtileri gözlemlenmeye başlar. İlk hafta hamilelik belirtileri ise genel olarak kanda gerçekleştiği için fark edilemeyebilir. Ayrıca her konuda olduğu gibi hamilelik konusunda da durum kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. En bilinen, en yaygın hamilelik belirtileri bile farklı kişilerde farklı zamanlarda gözlemlenebilmektedir. Hamilelik sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar bu alanda uzman olan doktor tarafından anne adaylarına belirtilmektedir. Bu süreçte bu önerilere birebir olarak uyulması son derece önemlidir.

Hamilelikte tetanos aşısı ne zaman yapılır?

Kadının hamileliği süresinde hem annenin hem de bebeğin sağlığını korumak amacı ile yapılması gerekenler doktor tarafından belirtilmektedir. Bu sebeple tüm hamilelik sürecini doktor takibinde ilerletmek gerekir. Hamilelik süresinde yapılan bazı aşılar vardır. Bu aşılar annenin ve anne karnındaki bebeğin sağlığını korumak için yapılmaktadır. Fetüsü koruması amaçlayan bazı aşılar kan aracılığı ile bebeğe de geçmektedir.

Ölü aşı denilen aşılar hamilelik için riskli kabul edilmemektedir. Bazı aşılar hamilelikten 3 ay ya da 6 ay gibi bir süre öncesinde yapılmaktadır. Tetanos aşısı da annede oluşan antikorların bebeğe geçmesini ve bebek doğduktan sonra da tetanos ihtimalinden korunmayı sağlamaktadır. Anne adayının tetanos aşısı tamsa ve üzerinden 10 yıldan fazla bir zaman geçmediyse hamile iken bu aşıyı olması zorunlu değildir. Ancak bu zaman aşılmışsa hamileliğin 2. ve 3. aylarında birer ay ara ile 2 doz aşı önerilmektedir. İkinci tetanos aşısı vurulduktan 6 ay sonra da son doz tetanos aşısı yapılır. Tetanos aşısı, özellikle de yenidoğanlarda ilk zamanlarda %60 ölümcül risk taşıdığı için oldukça önemlidir.

Hamilelikte tetanos aşısı kaçıncı haftada yapılır?

Tetanos aşısı bebek bekleyen kadınlara yapılması gereken aşılardan biridir. Ancak belli bir düzende, doktor tarafından uygun görülen şekilde yapılmalıdır. Hamileliğin her döneminde yapılabileceği genel olarak söylense de 2. ya da 3. ayda yapılması önerilir. Hamilelikte tetanos aşısı hamileliğin 28. haftasına dek yaptırılmış olmalıdır. Anne adayının herhangi bir paslı, kirli bir metal kesilmesine maruz kalmış olması riski arttıracağı için bu aşı son derece önemlidir. Sağlık Bakanlığı hamileler için 12. haftadan itibaren tetanos aşısının yaptırılmasını önerir.

Hamilelikte tetanos aşısı aç karnına yapılır mı?

Hamilelik sürecinde yapılan tetanos aşısı son derece gereklidir. Ancak aşının aç karnına ya da tok karnına yaptırılması önemli bir detay olarak kabul edilmez. Hem aç hem de tok karnına yapılabilen tetanos aşısı ilk trimester döneminin bitişine kadar yapılmaya başlanmalıdır. Ölü aşılardan biri olarak tanımlanan tetanos aşısı canlı mikroorganizmalar içermez. Bu sebeple hamile olan kadınların da yaptırmasında bir sakınca görülmemektedir. Bu aşı ile kadının vücudunda gelişen antikorlar ile hem annenin hem de bebeğin korunması hedeflenmektedir.

Tetanos aşısı düşüğe neden olur mu?

Hamilelikte tetanos aşısı yan etkileri her aşıda olduğu gibi farklı bünyelerde farklı şekillerde görülebilir. Bu risk her zaman var olduğu için özellikle anne adaylarının bu alanda uzman bir doktora danışmadan hareket etmemesi son derece önemlidir. Gebelikte tetanos aşısı sonrası ağrı görülmesi aşının yapıldığı bölgede ağrı hissedilmesi normal bir durumdur ancak bünyeden bünyeye değişiklik görülmektedir. Anne ve bebek için faydalı görülen tetanos aşısı bir sağlık kuruluşunda doktor kontrolünde yaptırılması gereken bir işlemdir. Tetanos aşısı yaptırmanın hamilelikte herhangi bir düşük tehlikesine direkt olarak sebep olabileceğine dair bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkileyeceği de kanıtlanmamıştır.

Hamilelikte tetanos aşısı neden yapılır?

Hem anneyi hem de anne karnındaki bebeği korumak son derece önemli bir konudur. Bu amaçla hamilelikte yaptırılması gereken bazı aşılar vardır. Bu aşılar ile hem anneyi hem de bebeği onlara zarar verecek türlü hastalıklardan korumak hedeflenmiştir. Tetanos da her insan için büyük riskler barındıran ama önlenebilir durumlardan birisidir. Hamile olan kişilere tetanos aşısı yaptırılarak bu hastalıktan hem annenin hem de bebeğin korunması sağlanır.

Hamilelikte tetanos aşısı sonrası banyo yapılır mı?

Ölümcül sonuçları olabilen tetanos hastalığı günümüzde önlenebilir durumdadır. Gerekli aşılar düzenli olarak yaptırıldığı sürece bir risk görülmemesi amaçlanır. Hamilelerin de hem kendi sağlıklarını hem de bebeklerinin sağlıklarını koruyabilmeleri adına yaptırılması önerilmektedir. Tetanos aşısının bilinen ciddi yan etkileri yoktur. Sadece kişinin bünyesine göre değişiklik gösterebilecek olumsuz yan etkilere karşı doktora danışılmadan aşı yaptırılmaması önerilir.

Hamilelikte tetanos aşısı sonrası yapılabilecekler ve yapılmaması gerekenler konusunda da bazı yanılgılar bulunur. Yaptırılan tetanos aşısının ardından duş alınmasının sakıncalı görülmesi de yanlış bilinen bir durumdur. Tetanos aşısı olan hamile bir kadının aşıdan sonra duş almaması gerektiği ile ilgili bilimsel bir açıklama yoktur. Bu yüzden aşıdan sonra duş alınmasının herhangi bir sorun teşkil etmediği bilinmektedir.

Hamilelikte gripken tetanos aşısı yapılır mı?

Tetanos aşısı olacak anne adayı aynı zamanda grip olduysa ateşinin yükselme ihtimaline karşılık aşı ertelenebilir. Ancak bu konuda en doğru sonucu doktor belirleyecektir. Doktora danışılmadan yaptırılmaması gereken tetanos aşısı grip bir anne adayına doktor onayı bulunmadan uygulanmamalıdır. Anne adayının bünyesine ya da sağlık durumuna göre doktor uygun görürse gripken de tetanos aşısı yaptırılabilir. Eğer gripken olunan tetanos aşısından sonra farklı yan etkiler görülürse ya da yan etkiler geçmezse mutlaka doktora danışılması gerekir.

Hamilelikte tetanos aşısı kaç yıl korur?

Anne adayını ve bebeğini tetanosa karşı koruyan tetanos aşısı düzenli bir aralık periyoduna göre vurulması gereken bir aşıdır. Doktor tarafından belirlenen dozun miktarına bağlı olarak uygulanır ve korur. Tek doz olarak yapılan aşının uzun vadede korumaz, tek doz aşının koruyuculuğu yoktur. Ancak 2 doz olarak yapılan tetanos aşısının 1 yıldan 3 yıla kadar koruduğu bilinmektedir. Periyoda göre ve yine doktor tarafından uygun görüldüğü şekilde 3 doz yapılan tetanos aşısının koruma süresinin de 5 yıl olduğu açıklanmıştır. Hamilelikte tetanos aşısının koruyuculuğu:

doz tetanos aşısının koruyuculuğu yoktur.

doz tetanos aşısının koruma süresi 1 ila 3 yıl arasıdır.

doz tetanos aşısının koruma süresi 5 yıldır.

doz tetanos aşısının koruma süresi 10 yıldır.



Hamilelikte tetanos aşısı vurulmazsa ne olur?

Doktorların ve uzmanların açıklamalarına göre tetanosun annenin ve bebeğin sağlığı için son derece zararlıdır ve ölümcül sonuçları olabilmektedir. Bu yüzden hem anneyi hem de bebeği korumak için doktor tarafından uygun görülen bir periyotla tetanos aşısı uygulanmaktadır. Eğer anne hiç tetanos aşısı vurulmamışsa ya da son aşının üzerinden 10 yıl geçtiyse annenin bu enfeksiyona karşı bağışıklığı azalmış ya da kaybolmuştur. Annenin bu enfeksiyona karşı bağışıklığı yoksa gebelikte tetanos yaptırmamak anne ve bebek için riskli olabilir.



