Hamilelikte burun kanaması normal mi, neden olur? Gebelikte burun kanamasının tehlikesi var mı, normal mi?

Hamilelik boyunca kadınların vücudunda meydana gelen değişimler fiziksel olarak pek çok komplikasyona yol açabilir. Annenin vücudunda kan basıncı artıp ödeme neden olur ve bu durumda ince damarlar yırtılarak kanayabilir. Yani hamilelikte burun kanaması normal olarak karşılansa da uzun süre devam etmesi durumunda kesinlikle bir doktora başvurmak gerekir. Ayrıca hamilelikte burun kanamasını önlemek için anne adayları çeşitli önlemler de alabilir.

Gebelikte burun kanaması olur mu?

Gebelikte burun kanaması olur mu sorusuna evet şeklinde yanıt verilse de bu kanamaları engellemek için bazı önlemler de alınabilir. Gebelikte burun kanaması genellikle normal olarak kabul edilir ve tehlikeli değildir. Gebelikte burun kanaması için alınabilecek önlemler:

Bol su tüketmek

Uyunan odayı nemlendirmek

Şiddetli şekilde sümkürmemek

Burna nemlendirici jel, sprey ya da kayganlaştırıcı sürmek

Yorucu egzersiz yapmamak ve ağır kaldırmamak

Hapşırırken ağzı açık tutmak

Hamilelikte burun kanaması neden olur?

Hamilelikte burun kanaması neden olur sorusunun yanıtı oldukça merak edilen bir konudur. Gebelikte burun kanamasının temel sebebi hem annenin hem de bebeğin sağlığı açısından damarlardaki kan miktarındaki artıştır. Kan miktarı arttığı için burun mukozasındaki ince ve yüzeysel kan damarları daha fazla basınca maruz kalır. Zamanla bu basınca direnemeyen ince damarlar yırtılarak burun kanamasına neden olur.

Gebelikte burun kanaması nedenleri arasında östrojenin artması da yer alır. Östrojen hormonu normalden fazla olunca burun mukozası daralır, hücreler arasında daha fazla sıvı birikir ve burun ödem yapar. Gebelikte sıkça yaşanan burun tıkanıklığı da burun kanamasına yol açabilir. Özellikle kapalı mekanlarda çok fazla durulması sonucu burundaki mukus kuruyabilir. Hamilelikte yaşanan alerjik nezle, soğuk algınlığı gibi durumlar da hamilelikte burun kanaması yaşanmasına neden olabilir.

Hamilelikte burun kanaması normal mi?

Hamilelikte burun kanaması gerek kan miktarında artış yaşanması gerek ödem olması gerekse de hormonların fazlalığı ya da düşüklüğü gibi nedenler sebep olur. Bu nedenle hamilelikte burun kanaması normaldir. Çeşitli nedenlerden dolayı gebelik döneminde burun kanaması normal karşılanır. Ancak yine de bu durumun çok uzun sürmesi ve sık yaşanması söz konusuysa hemen bir hekime başvurmak önemlidir. Eğer sayılan bu nedenler yoksa ve altta başka bir neden yattığı düşünülüyorsa ve burun kanaması sürekli olarak tekrarlanıyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Hamilelikte burun kanaması tehlikeli midir?

Hamilelikte burun kanaması tehlikeli midir sorusu için bu durumun yaşanma sıklığına göre farklı yanıt verilebilir. Eğer nadir yaşanıyorsa hamilelikte burun kanaması normal olarak karşılanabilir. Gebelikte burun kanaması yaşayan kadınlar genellikle bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemeyebilir. Öncelikle sakin kalmak ve oturmak gerekir. Ardından başı kalpten yukarı konumlandırarak kafa öne eğilmeli ve kanın akması sağlanmalıdır. Parmaklar yardımıyla burun delikleri hafifçe bastırılarak kapatılıp ağızdan nefes alıp vermeye devam edilmelidir. Eğer ağız içinde kan varsa temizlenmeli ve kan damarlarını daraltmak amacıyla burun bölgesine buz uygulaması yapılmalıdır.

Hamilelikte burun kanaması yaşayanlar kesinlikle yatmamalı ya da başını geriye yatırmamalıdır. Bununla birlikte 1 gün boyunca sıcak içeceklerden uzak durmakta da fayda vardır. Ayrıca kanama durduktan sonra uzun bir süre sümkürmemeye dikkat edilmelidir. Hamilelikte burundan kan pıhtısı gelmesi burun kanaması ile birlikte normaldir. Ancak bu pıhtıların çok fazla olması durumunda doktora gidilmelidir. Burun kanaması durdurulduktan sonra ilk olarak tansiyona bakılmalıdır. Eğer 30 dakika boyunca kanama durmazsa, hâlsizlik ve baş dönmesi olursa, kanamadan dolayı nefes alamama durumu yaşanırsa, kanamayla birlikte göğüs ağrısı ve ateş oluşursa hemen doktora danışılmalıdır.

Burun kanaması hamilelik belirtisi mi?

En çok araştırılan konulardan bir diğeri de burun kanaması hamilelik belirtisi mi sorusudur. Her ne kadar hamilelikte burun kanaması görülebilse de her burun kanaması gebelik belirtisi demek değildir. Kişide burun kanaması farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Yani bu konuda net bir yanıt vermek mümkün değildir. Gebelik durumunu öğrenmek için gerekli testler yapılmalı ve bir doktora başvurulmalıdır.



