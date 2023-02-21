Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar, nasıl geçer? Hamilelikte mide bulantısı cinsiyeti belirler mi?

Gebeliğin en yaygın belirtilerinden olan mide bulantısı, anne adaylarının günlük yaşantısını aksatabilir. Hamile kadınlardaki HCG hormonu mide bulantısına neden olabilir. Genellikle sabah olan mide bulantılarını tetikleyici bazı faktörler de vardır. Örneğin kişinin aç olması bu faktörlerden biridir. Hamilelik döneminde mide bulantısının nedenleri buna yönelik alınabilecek önlemler ve nasıl geçeceği gibi soruların yanıtını bilmek, bu duruma karşı atılabilecek adımlar için önemlidir.

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar?

Bünyesi hassas olan kadınlar ise hamileliklerin ilk haftalarından itibaren mide bulantısı yaşayabilir. "Hamilelikte mide bulantısı kaçıncı haftada başlar?" sorusuna ise kişiye göre farklı yanıt verilebilir. Çoğu kadının vücudu yeni hormonal düzeye 14. haftada alışır. Dolayısıyla mide bulantıları bu zamana kadar devam edebilir. Ancak 14. haftadan sonra mide bulantısının direkt kesildiği söylenemez. Bu durum yavaşlayarak azalır ve kaybolur. Gebeliğin diğer belirtileri gibi mide bulantısı da kişiden kişiye farklı dönemlerde son bulabilir. Hamilelikte mide bulantısı daha erken bir zamanda da başlayabilir. 14. haftadan önce, hamilelik belirtisi olarak mide bulantısı yaşanabilir ve bu oldukça normal bir durumdur.

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman geçer?

Mide bulantısı gebeliğin bir belirtisi olduğu için kadınlar, bu belirtiye göre hamile olup olmadıkları hakkında tahminde bulunmak için de mide bulantısı başlama zamanını öğrenmek ister. Ancak unutulmamalıdır ki her mide bulantısı hamilelik belirtisi olmayabilir. Gebelik esnasında mide bulantısı genellikle ilk 3 aylık dönemde görülebilir. Ortalama 6. haftada başlayan mide bulantıları 14. haftaya kadar devam edebilir. "Hamilelikte mide bulantısı ne kadar sürer?" sorusu da bazı kadınlar için hamilelik süresi boyunca iken bazı kadınlar için belli aylar aralığında ve bazıları için ise hiç şeklinde olabilir. Yani hamilelikte mide bulantısının ne zaman geçtiğiyle ilgili kesin bir cevap vermek mümkün değildir.

Hamilelikte mide bulantısı nasıl geçer?

Genellikle sabah bulantısı şeklinde olan mide bulantıları kimi zaman kusma ile sonuçlanabilir. Bazen ise sadece bulantı hissi oluşabilir. Hamilelikte mide bulantısı nasıl geçer ve mide bulantısını önlemek için yapılabilecekler sıkça araştırılır. Gebelikle mide bulantısına çözümler şu şekilde sıralanabilir:

Bol bol sıvı tüketilmelidir.

Sık ve az miktarda yiyerek öğün atlanmamalıdır.

Daha hafif yemekler tercih edilmeli ve sağlıklı beslenilmelidir.

Kokudan uzak durulmalıdır. Örneğin diş bakımı için kokusuz diş macunları kullanılabilir.

Çok sıcak ortamlar bulantıyı tetikleyeceği için ferah yerlerde durulmalıdır.

Sabahları uzun süre aç kalmamaya dikkat edilmelidir.

Bol proteinli ve karbonhidratlı besinler tüketilmelidir.

Asitli ve kafeinli içeceklerden uzak durulmalı, doğal meyve suları içilmelidir.

Hamilelikte mide bulantısı nasıl olur?

Hamilelikte mide bulantısı neden olur diye merak eden kadınlar bununla ilgili bilgi sahibi olmak isteyebilir. Genel olarak gebelikte yaşanan mide bulantısının nedenleri şunlardır:

Yükselen HCG hormonu, mide bulantısına neden olabilir. İlk defa gebe kalan kadınlar, özellikle ilk 3 ayda yoğun mide bulantısı hissedebilir.

Stres ve yorgunluk, gebelikte mide bulantısını tetikler.

Östrojen hormonu daha fazla salgılandığı için koku alma hissi daha da baskın hale gelir. Gebelikte kokuların daha keskin bir şekilde alınması, mide bulantısına neden olabilir.

Çoğul gebelik yaşayan kadınların mide bulantısı ve hormon değişiklikleri yaşama ihtimali daha yüksektir.

Hamilelikte mide bulantısı cinsiyeti belirler mi?

Hamileliğin en heyecan verici noktalarından birisi de bebeğin cinsiyetini öğrenmektir. Cinsiyetle alakalı bir çok yorum yapılabilir. Örneğin tatlı ya da ekşi aşermek, bebeğin yatış yönü gibi yöntemlerle bebeğin cinsiyeti tahmin edilmeye çalışılır. Hamilelikte olağan bir durum olan mide bulantısının bebeğin cinsiyetini belirleyip belirlemediği merak edilir. Ancak gebelikte yaşanan mide bulantısı üzerinden bir cinsiyet tahmininde bulunmak mümkün değildir. Bebeğin cinsiyeti yalnızca ultrason ile öğrenilebilir.



