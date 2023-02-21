Hamilelikte bel ağrısı ne zaman başlar, nasıl geçer? Hamilelikte bel ağrısı normal mi?

Hamile kadınların %75’inin yaşadığı bel ağrısı, zamanla kilo alan bedenin verdiği bir tepkidir. Vücudu ve bebeği taşımakta zorlanan belin ağrıması normal karşılanır. Hamileliğin dönemine, dışsal etkenlere ve pek çok faktöre bağlı olarak gebelikte yaşana bel ağrısının şiddeti artabilir. Bu bel ağrısına neden olan faktörleri bularak buna yönelik önlem almak bel ağrısının verdiği rahatsızlık hissini minimuma indirgeyebilir.

Hamilelikte bel ağrısı ne zaman başlar?

Gebelikte yaşanan en büyük problemlerden biri bel ağrısıdır. Anne adaylarının günlük yaşamını kısıtlayan bu durum, özellikle hamileliğin son evrelerinde iyice şiddetlenebilir. "Hamileliğin ilk haftalarında bel ağrısı olur mu" ve "Gebelikte bel ağrısı ne zaman başlar?" gibi sorular sıkça sorulur. Uzmanlar, hamileliğin ilk haftasında bel ağrısı hissinin çok fazla olmadığını belirtir. Tabii ki kişiden kişiye bu durum değişiklik göstermektedir.

İlk haftalarda bel ağrısı yaşayan anne adayları da olabilir. Bazen ise bu bel ağrılarının nedeni gebelik dışında faktörler olabilir. Hamileliğin tüm dönemlerinde bel ağrısı görülebilir. Vücutta meydana gelen değişimler arasında karnın büyümesi ve ağırlığın değişmesi en önemli değişikliklerdendir. Ağırlığa alışmaya ve taşımaya çalışan bel de ağrıyabilir. Genellikle 5 ila 7 aylık dönemde başladığı görülen bel ağrıları son 3 aylık dönemde daha yoğun hissedilebilir.

Hamilelikte bel ağrısı nasıl geçer?

Zorlayıcı bir süreç olan hamilelikte bir de bel ağrısı yaşamak, hamile kadınları iyice zorlayabilir. Hamilelikte bel ağrısını azaltmak için birkaç yöntem bulunur. Hamilelikte bel ağrısını azaltmanın yolları:

Yatarken dizlerin arasına yastık alıp bacaklar desteklenebilir. Bu sayede bacakların bele yük bindirmesi engellenebilir.

Bel ve sırt kasları bir uzman kontrolünde güçlendirilebilir.

Rahat ayakkabılar tercih edilmelidir.

Dinlenme zamanlarında ayaklar bir minder ya da yastık üzerinde tutulabilir.

Mümkün olduğunca dik durulmalıdır. Ev içinde ve açık havada yapılan yürüyüşler de bel ağrısına iyi gelir.

Fazla kilo bel ağrısını artıracağı için sağlıklı ve düzenli beslenmek gerekir.

Öne eğilirken mümkün olduğunca dizleri bükmek ve gergin vaziyette durmak bel ağrılarının önüne geçebilir.

Hamilelikte bel neden ağrır?

Hamilelikte bel ağrısı pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıkabilir. Hamilelikte bel ağrısı nedenleri arasında genellikle rahmin bebekle birlikte büyüyüp organları sıkıştırması ve dolayısıyla da kasların gerilmesinden kaynaklanır. Gebelikte bel ağrısı nedenler:

Progesteron seviyesinin artması sonucu pelvik kasların gevşemesi

Rahimde ve karında genişleme

Duruş değişiklikleri

Vücudun ağırlık merkezinin öne doğru kayması

Omurga desteğini değiştiren hormonlar

Kilo alma

Kas ayrılması

Sık sık eğilip kalkma

Ağır kaldırma ve zorlayıcı hareketler yapma

Stres

Gebelik sürecinde bel ağrısını minimuma indirgemek için hamile iç çamaşırları ve korse giyilebilir. Ayrıca düzenli fiziksel aktiviteler ile kaslar güçlendirilebilir. Otururken bel yastığı kullanılabilir. Ayrıca bol su içmek ve yeterli D vitamini ve kalsiyum almak da önemlidir.

Hamilelikte bel ağrısı normal mi?

Hamilelikte bel ağrısının yaşanması oldukça normal bir durum olarak kabul edilir. Hamilelik sürecinde vücudun tüm bölgelerinde değişimler yaşanır ve anne vücudu bebeğe alışmaya ve uyum sağlama sürecinde bazı belirtiler gösterebilir. Bu uyum sürecinde bel ağrısı sıklıkla yaşanabilecek bir durumdur. Hamilelikte yaşanan bel ağrısı yaşamı zorlaştırabilir, uykuları bölebilir ve stres yaşatabilir. Yaşanan bu bel ağrısının nedeni annenin bebeğiyle yaşadığı alışma ve uyum sürecidir. Hamilelikte bel ağrısı normal bir durum olsa da eğer çok uzun süreli ve dayanılamayacak seviyedeyse mutlaka doktora danışılmasında fayda vardır.

Bel ağrısı hamilelik belirtisi mi?

Hamilelik belirtileri arasında pek çok belirti bulunur ve bunlardan birisi de bel ağrısıdır. Ancak her bel ağrısı hamilelik belirtisi değildir. Örneğin regl döneminden önce ya da regl döneminde de bel ağrısı yaşanabilir. Bunun yanı sıra çok stresli bir ruh hâlindeyseniz yahut ters bir hareket yapıldıysa da bel ağrısı olabilir. Hamile olup olmadığını öğrenmek isteyen kadınlar test yaptırarak doğru sonucu alabilir. Hamilelikte bel ve kasık ağrısı yaşamak muhtemel olsa da her bel ağrısı gebeliğe yorulmamalıdır. Bu durum tüm hamilelik belirtileri için geçerlidir. Hamile olup olmadığınızı anlamak için en kesin yöntem kan testi yaptırmak olacaktır.



