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Hamilelikte bel ağrısı neden olur? Bel ağrıları fıtığa işaret eder mi?

21.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamilelikle birlikte kadın vücudunda birçok değişim meydana gelir.Aynı zamanda hamilelikte bazı şikayetlerde kendini gösterir. Bunlardan biri de bel ağrılarıdır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Ahmet İnanır konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Hamilelikte bel ağrısı neden olur? Bel ağrıları fıtığa işaret eder mi?

Bel ağrısı hamilelik esnasında oldukça sık karşılaşılan bir yakınmadır.Her 4 kadından 3'ü gebelik dönemi boyunca bel ağrısına maruz kalmaktadır. Bebek doğduktan sonra ise tüm ağrılar büyük oranda ortadan kalkmaktadır.Hamileliğin her aşamasında ağrılara sebep olan farklı faktörler vardır.

Hamilelikte aşırı kilo alımı ve progesteron hormonun artış etkisine bağlı destek dokularda yumuşama omurgada ağrılara sebep olabiliyor.Hamilelik boyunca bel ağrısı fazlaca görülür ancak bu ağrıların sebebi nadir olarak bel fıtığı kaynaklıdır.Hamilelik öncesi fıtığı olan hastalarda gebeliğin ilerleyen aylarında karnın büyümesiyle vücudun ağırlık merkezinin değişmesine bağlı olarak ağrıda artış veya fıtık derecesinde ilerleme olabilir.Hamileliğin ilk aylarında hafif egzersizler yapmak vücudu hamileliğe alıştırmak ,ilerleyen aylarda büyük fayda sağlar.

“BEL AĞRILARI MUTLAKA FITIK VAR DEMEK DEĞİLDİR”

Hamilelik sonrası ağrılar çoğunlukla büyük ölçüde azalmaktadır. Ancak hamilelikte muayene ve zararsız yöntemler ile tedavi ve gerekli ise doğum sonrası da tedavi devam etmelidir. Doğum sırasında doğum şekline bağlı olarak doğumdan birkaç gün sonra ağrı yaşanması normal kabul edilir. Sezaryen doğumlarda spinal veya epidural anestezi sırasında bele uygulanan iğneye bağlı ağrılar için de ağrı kesici önerilmiyor. Diğer yöntemler uygun görülüyor. Bu ağrılar birkaç gün veya hafta içinde kendiliğinden de geçebilir.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç.Dr. Ahmet doğumdan yıllar sonra yaşanan bel ağrılarının sezeryanla alakası olmadığını vurgulayarak “Doğumdan yıllar sonra yaşanan bel ağrılarının ise bu iğnelerle hiçbir alakası olmayabilir. Hamile anne adayları bebeğinizi sağlıkla kucağınıza alın, hamilelik sırasında kendinize ne kadar iyi bakarsanız bebeğinize o kadar faydalı olursunuz, unutmayın” dedi.

Hamilelikte bel ağrısı neden olur? Bel ağrısına kasık ve kanama eşlik ediyorsa...Hamilelikte bel ağrısı neden olur? Bel ağrısına kasık ve kanama eşlik ediyorsa...


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