Hamilelikte kanama kaç gün sürer, nasıl durdurulur? Adetten sonra gelen kanama hamilelik belirtisi mi?

Hamilelik döneminde kadınlar pek çok sorunla karşılaşabilir. Kanama da bunlardan biridir. Genellikle anne adaylarını endişelendiren bir durum olsa da kanama hakkında bilgi sahibi olarak bu durumun hangi zamanlarda normal olduğunu hangi zamanlarda doktora gidilmesi gerektiğini bilmek gerekir. Gebelikte kanama, hamile kalındığı andan itibaren doğuma kadar olan sürede gerçekleşebilir. Hafif kahverengi lekelenmeden bol pıhtılı kanamaya kadar farklı formlarda meydana gelebilir. Ancak tabii ki hepsi aynı derecede öneme sahip değildir. Bu kanamanın şiddetine göre farklı durumlar söz konusu olabilir ve önlem almak gerekebilir. Gebelikte kanama yaşayan kadınlar kesinlikle hekimlerine başvurarak konu hakkında bilgi almalıdır.

Hamilelikte kanama olur mu?

Genellikle kanama yaşayan hamile kadınlar endişelenip hamilelikte kanama normal mi sorusunu araştırır. Bu soruya hem evet hem de hayır şeklinde yanıt verilmektedir. Her kadında bu görülmese de bazı anne adayları hamilelikte kahverengi kanama yaşayabilir. Kanama düşüğün habercisi olabileceği için doktora başvurarak kanama ile ilgili net bilgi alınmalıdır. Eğer doktor hamileliğin düşük ile sonuçlanmasının daha sağlıklı olduğu yönünde karar verirse kürtaj yapabilir ve kalan dokuyu temizleyerek kanamayı durdurabilir. Düşük tehdidi durumlarında ise doktor önerisi ile rahim kasılmasını önleyen ilaçlar kullanılabilir ve kanama durdurulabilir.

Hamilelikte, genellikle de 12. haftaya kadar olan süreçte kanama görülebilir. Bu kanamanın bir çok nedeni olur. Bazı kanamaların sebebi cinsel ilişki sonrasında yaşanabilirken bazıları da rahim ağzında yaraların oluşmasından da kaynaklanabilir. Hamilelikte kanamanın nedenini bilmek, tedavi süreci için önemlidir.

Hamilelikte kanama neden olur?

Hamilelik sırasında yaşayan vajinal kanama pek çok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bunlardan bazıları ciddi problemlerin belirtisi olurken bazıları normal karşılanır. Hamileliğin dönemine göre bu kanamalar farklı isimlendirilir. Özellikle "2 aylık hamilelikte kanama neden olur?" sorusu merak edilir. Bu dönemdeki kanamalar, erken gebelik kanamaları olarak adlandırılır. Erken gebelikte kanama nedenleri:

Düşük tehdidi ve düşük

Yerleşme kanaması

Dış gebelik

Boş gebelik

Üzüm gebeliği

Hamilelik dışı nedenler

7 aylık hamilelikte kanama nedenleri ise doğumun nasıl ve ne zaman olacağı gibi konuları bile etkileyebilir. Gebeliğin ortası ve sonunda yaşanan kanamaların sebepleri şunlardır:

Düşük

Erken doğum

Bebeğin eşinin önde olması

Bebeğin eşinden erken ayrılması

İdrar yolu enfeksiyonları

Kum dökme ve böbrek taşı düşürme

Hemoroid

Diğer jinekolojik nedenler

Gebelikte kanama nasıl durdurulur?

Hamilelikte kanama nasıl durdurulur sorusuna kanamanın sebebine göre farklı şekilde yanıt verilebilir. Eğer hafif ve lekelenme şeklinde kanama yaşanıyorsa, bu genellikle normal karşılanır ve durdurmak için müdahale etmeye gerek yoktur. Gebelikte normal olarak karşılanan kanamalar (eğer yara vb. durumlar değilse) kendiliğinden geçer. Ancak yine de durumu doktora bildirmekte fayda vardır. Buna göre hekim tarafından gerekli kontroller yapılır ve herhangi bir sorun olup olmadığına bakılır. Eğer kanama çok şiddetli ve yoğun bir şekilde gerçekleşiyorsa kanamayı durdurmak için mutlaka bir hekimden yardım almak şarttır. Yoğun ve şiddetli kanamayı evde durdurmak mümkün olmayacağı ve farklı problemlere yol açılmaması için mutlaka bir uzmana danışmak gerekir.

Hamilelikte kanama kaç gün sürer?

Özellikle gebeliğin ilk haftalarında lekelenme tarzında kanamalar görülebilir. Dolayısıyla hamileliğin ilk ayında kanama normal karşılanabilir. İlk 3 aylık dönemde gebelikte kanama normal bir bulgu kabul edilmemektedir. Hamile kadınların yalnızca %20’si bu durumu yaşamaktadır. Koyu renkte kan gelmesi ve uzun süreli olması riskli bir durum olabilir. Bu nedenle bu tarz kanamalarda hemen hastaneye gitmek gerekir. Kahverengi olan ve normal karşılanan kanamalar 6 ila 12 gün sürebilir. Hamilelikte cinsel ilişki sonrası kanama yaşanması muhtemeldir. Gebelik kanamalarının en önemli nedenlerinden biri cinsel ilişkidir. Bu tip kanamalar zararsız olsa da bir hekimin görüşünü almakta fayda vardır.

Adetten sonra gelen kanama hamilelik belirtisi mi?

Kadınların merak ettiği konulardan biri de adetten sonra gelen kanamanın hamilelik belirtisi olup olmadığıdır. Bu sorunun yanıtı her kadın için aynı değildir. Adetten sonra gelen kanama halk arasında "yerleşme kanaması" olarak adlandırılsa da adetten sonra kanama olması normal karşılanan bir durum değildir. Adetten sonra yaşanan ara kanamalar ya da lekelenmeler yumurtalık kistlerinin habercisi de olabilir. Genellikle adet sonrası hamile kalmak mümkün görülmese de düzensiz adet durumlarında gebeliği tespit etmek zor olabilir. Gebe olup olmadığını öğrenmek isteyen kadınlar test yapabilir ya da hekime gidebilir. Bu sayede daha doğru bilgiler edinebilirler.



