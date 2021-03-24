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Hamilelikte kasık ve bel ağrılarının önüne nasıl geçilir? İşte öneriler

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
24.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelvisi (pelvik kuşak) oluşturan kemikler hamilelik sırasında ağrıya neden olabilir. Bazı kadınlar hamileliklerinin bir döneminde bellerinde, kalçalarında, uyluklarında, kalçalarında, kasıklarında veya kasık kemiklerinde ağrı hissederler. Çoğu kadın için semptomlar hafiftir, ancak bazıları için şiddetli bir durumdur. Öneriler sayesinde ağrıları hafifletmenin yolları var. Gelin, bakalım.

Kasık ağrısı hamilelik sırasında yaygındır ve genellikle hamilelik ilerledikçe daha yoğun hale gelir. Bağ ağrısı ve vajinal sorunlar, hamilelik sırasında kasık ağrısının yaygın nedenleridir.

Kasık ağrısı acil bir durum değildir ve genellikle hamilelikle ilgili bir soruna işaret etmez. Ancak tüm belirtileri ve şikayetleri doktorunuza bildirmeniz önemlidir.

Konu hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Teksen Çamlıbel şöyle konuşuyor: "Gebelikte bel ağrısı çok sık gördüğümüz bir şikayettir. Çünkü kişinin karnındaki bebek büyüdüğü zaman, ağırlık merkezi öne doğru gelmektedir. Dolayısıyla kişi öne doğru düşmemek için belini arkaya doğru germektedir. Hamile, çok kuvvetli bel adelelerine sahip değilse, bir süre sonra kronik bel ağrılarına yol açabilmektedir.

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Bunun için kişinin mutlaka duruşuna dikkat etmesi, çalışıyorsa mutlaka koltuğun arkasında belini destekleyen bir ek veya çıkıntının olması, sert yatakta yatması ve beli çok ağrıtıcı hareketlerden uzak durması faydalıdır. Buna ek olarak, bel ağrısından kurtulmak için özel bazı jimnastik önerileri de olmaktadır. Kişinin bunu her gün 10 - 15 dakika yapması faydalı olabilir.

Kadınlarda kasık ağrısının pek çok sebebi vardır, ancak gebelikte özellikle bir takım sebepleri vardır. En başta da rahim büyürken büyüme ağırlığına yol açar. Özellikle ilk 3 ayda adet hissini veren bazı ağrıların olması çok normaldir. Daha sonraki ayda da rahmin yaptığı baskıyla bazı ağrılar olabilir.

Gebeler bazen araçtan inerken, arabaya binerken sağ ve sol kasığına ciddi bir ağrı saplandığından şikayet edebilirler. Bu ne kadar ağrı da verse, rahmin dışında bir olay olduğu için rahme ve bebeğe zarar vermemektedir."

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