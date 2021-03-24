Hamilelikte kasık ve bel ağrılarının önüne nasıl geçilir? İşte öneriler

Kasık ağrısı hamilelik sırasında yaygındır ve genellikle hamilelik ilerledikçe daha yoğun hale gelir. Bağ ağrısı ve vajinal sorunlar, hamilelik sırasında kasık ağrısının yaygın nedenleridir.

Kasık ağrısı acil bir durum değildir ve genellikle hamilelikle ilgili bir soruna işaret etmez. Ancak tüm belirtileri ve şikayetleri doktorunuza bildirmeniz önemlidir.

Konu hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Teksen Çamlıbel şöyle konuşuyor: "Gebelikte bel ağrısı çok sık gördüğümüz bir şikayettir. Çünkü kişinin karnındaki bebek büyüdüğü zaman, ağırlık merkezi öne doğru gelmektedir. Dolayısıyla kişi öne doğru düşmemek için belini arkaya doğru germektedir. Hamile, çok kuvvetli bel adelelerine sahip değilse, bir süre sonra kronik bel ağrılarına yol açabilmektedir.

ANNE ADAYLARI DURUŞUNA DİKKAT ETMELİ

Bunun için kişinin mutlaka duruşuna dikkat etmesi, çalışıyorsa mutlaka koltuğun arkasında belini destekleyen bir ek veya çıkıntının olması, sert yatakta yatması ve beli çok ağrıtıcı hareketlerden uzak durması faydalıdır. Buna ek olarak, bel ağrısından kurtulmak için özel bazı jimnastik önerileri de olmaktadır. Kişinin bunu her gün 10 - 15 dakika yapması faydalı olabilir.