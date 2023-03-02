Yerleşme kanaması nedir? Gebelikte yerleşme kanaması kaçıncı haftada olur?

Anne adaylarında gebelik süresince adet kanaması görülmez. Ancak bazı durumlarda üstüne görme olarak da tabir edilen vajinal kanamalar yaşanabilir. Bu kanamaların bazıları doktorlar tarafından normal kabul edilirken bazıları ise başka bir sağlık sorununa işaret olabilir. Hamileyken en sık görülen kanamalardan biri yerleşme kanamasıdır. Bu kanama implantasyon kanaması olarak da bilinir.

Yerleşme kanaması nedir?

Yerleşme kanaması gebeliğin ilk belirtileri arasında kabul edilir. Bir kadın yerleşme kanaması yaşadığında bu durum onun hamile olduğunu gösterir. İmplantasyon kanaması olarak da ifade edilen bu kanama, erken hamilelik belirtileri arasında da yer alır. Kadınların en fazla karıştırdığı durumlardan biri üstüne görme kanaması ile yerleşme kanamasıdır. Üstüne görme kanaması genellikle adet kanaması ile benzerdir. Üstüne göre kanamasının rengi adet kanamasındaki gibi parlak kırmızı renktedir. Yerleşme kanaması rengi ise farklıdır. Yerleşme kanamasında ise renk pembedir. Bazı durumlarda bu renk kahverengi de görülebilir.

Yerleşme kanaması belirtileri nelerdir?

Kadın doğum uzmanları, yerleşme kanamasının normal adet kanamasından farklı olduğunu belirtir. Adet kanamasında kanama daha yoğun veya hafif olabilir. Yerleşme kanamasında ise kanama şekli daha çok lekelenme gibidir. Yerleşme kanaması aynı zamanda hamileliğin ilk belirtilerinden biridir. Yerleşme kanaması belirtileri şu şekildedir:

Kanamanın renginin farklı olması

Kanamanın yoğunluğu

Göğüslerde hassasiyet

Hafif kramp veya hiç kramp oluşmaması

Kanamada pıhtı oluşumu

Yerleşme kanamasına sabah bulantıları, aşerme, uyku hâli, baş ağrısı, göğüslerde şişlik, mide rahatsızlıkları, sık sık idrara çıkma isteği, yorgunluk gibi belirtiler eşlik ediyorsa gebelikten şüphelenilebilinir. Yerleşme kanaması adet kanamasının beklendiği tarihlerde gerçekleşebilir. Bu durumda hamileliğin fark edilmemesine sebep olabilir.

İmplantasyon süreci döllenme ile başlayan bir süreçtir. Sperm ile yumurtanın birleşmesi sonucunda embriyo meydana gelir. Bu durum konsepsiyon olarak da isimlendirilir. Konsepsiyon gerçekleştikten birkaç hafta sonra yerleşme kanaması yaşanabilir. Yerleşme kanaması yaşayanlar bu durumu adet kanaması ile karıştırılabilir. Anne adaylarının böyle bir durumla karşılaştığı zaman doktorlarına danışması son derece önemlidir.

Yerleşme kanaması ne zaman olur?

Yerleşme kanaması normal adet kanamasından farklı bir şekilde gerçekleşir. Adet kanamasından farklı olarak, kanamanın rengi pembe, yoğunluğu ise daha hafiftir. Kadın doğum uzmanlarına göre yerleşme kanaması en geç yumurtlama işleminin tamamlanmasını takiben 8. ve 9. günde yaşanır. Bu durum aynı zamanda gebeliğin erken belirtisi olarak kabul edilir.

Yerleşme kanaması nasıl olur?

Spermlerin yumurtaya ulaşmasıyla beraber sağlıklı koşullar sağlandığı takdirde döllenme olayı meydana gelir. Bu döllenme durumu sonucunda da embriyo oluşur. Embriyonun rahme gelip buraya yerleşmeye çalışması esnasında bazı damarlarda hafif çatlarlar meydana gelebilir. Bu çatlaklıkları sonucunda yerleşme kanaması yaşanır. Eğer bu kanama çok yoğun olursa vakit kaybetmeden doktora danışılması gerekir.

Yerleşme kanaması adetten kaç gün önce olur?

Kadın doğum uzmanları yerleşme kanamasının beklenen adet kanaması tarihlerinde gerçekleştiğini belirtir. Bu yüzden çoğu kadın bu kanamayı normal adet kanaması sanabilir. Çoğunlukla adet kanamasından birkaç gün önce yerleşme kanaması olur. Ancak her kadında yerleşme kanaması olacak diye bir kural yoktur. Bazı kadınlarda bu kanama hiç gerçekleşmezken bazılarında ise çok hafif bir kanama olabilir.

Yerleşme kanaması adet gecikmesinden sonra olur mu?

Yerleşme kanaması adet gecikmesinden sonra olmaz. Yerleşme kanaması adet kanamasından önceki dönemde gerçekleşir. Yerleşme kanaması adet kanamasına nazaran daha çok akıntı veya lekelenme şeklinde olur. Hamileliğin ilk zamanlarında yerleşme kanaması dışında farklı kanamalar da meydana gelebilir. Farklı bir kanama yaşandığında doktor ile görüşülerek muayene olunması önemlidir.

Yerleşme kanaması kaç gün sürer?

Yerleşme kanaması süresi kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bazı kadınlarda 24-48 saat arası sürerken bazılarında ise daha uzun sürebilir. Doktorlar, yerleşme kanamasının ortalama 3 gün sürdüğünü belirtir. Bu süreçten fazla süren kanamalar başka bir sağlık sorununun göstergesi olabilir. Anne adaylarının bu durumda doktorlarını bilgilendirmesi bebeğin sağlığı açısından da büyük önem teşkil eder.

Yerleşme kanaması ağrılı olur mu?

Kadın doğum uzmanlarına göre yerleşme kanaması yaşanırken ağrı veya acı durumu görülmez. Ancak bazı kadınların acı eşiği daha düşük olabilir. Bu durumda yerleşme kanaması yaşarken ağrı hissedebilir. Çoğunlukla yerleşme kanamasında çok hafif ağrı veya sızı olur. Hafif kramplar da meydana gelebilir. Ayrıca hissedilen bu ağrılar geçicidir ve ortalama birkaç saat içerisinde kendiliğinden geçer. Normal adet kanaması gibi çok sancılı ve çok ağrılı bir süreç değildir. Her kadında ağrı ve sızı durumu değişebilir.

Yerleşme kanaması ilişkiden kaç gün sonra olur?

Yerleşme kanaması her hamile kadında görülen bir kanama şekli değildir. Çoğunlukla hamile kadınların %25’inde bu duruma rastlanılır. Yerleşme kanamasının görülmesi cinsel ilişkiden sonra yumurtanın döllenme zamanına göre değişebilir. Genellikle döllenmeden 6-8 gün sonra yerleşme kanaması görülür. Yerleşme kanaması varken cinsel ilişkiye girmeden önce doktor onayı alınması önemlidir. Gebeliğin erken döneminde görülen bu kanama doktorlar tarafından normal kabul edilir. Ancak gebeliğin ilk dönemlerinde gerçekleşen kanamanın miktarı fazla ve rengi de farklı ise bebek için bu durum riskli olabilir. Anne adaylarının farklı bir kanama yaşadığında vakit kaybetmeden doktorlarına görünmesi son derece önemlidir.

Yerleşme kanaması varken gebelik testi yapılır mı?

Yerleşme kanaması her kadında görülen bir durum değildir. Yerleşme kanaması yaşanırken kadınlar gebelik testi yapabilir. Doktorlara göre bunun için en uygun zaman yerleşme kanamasından sonraki 4 veya 5. gündür. Kanda bulunan beta HCG hormonu, gebelik testi ile ölçülür. Yerleşme kanamasından sonra 4 veya 5. günde kanda hamilelik testi yapılarak gebe olup olunmadığı kontrol edilebilir. Ancak kadın doğum uzmanları, eczanelerde satılan idrar testleri ile hamilelik testi yapılacaksa yerleşme kanaması bittikten sonra bir hafta beklenilmesini tavsiye eder.

