Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir, iyi gelen yiyecekler nelerdir? Gebelikte mide yanması nasıl geçer, neden olur, belirtileri nelerdir?

Anne adaylarının hamilelik döneminde vücutlarının verdiği sinyallerden biri olan mide yanması, her kadında görülmemekle birlikte sıklıkla yaşanabilir. Bu mide yanmasına neden olan pek çok faktör olabilir. Ancak bu yanma hissini azaltmak ve mideyi normal haline döndürmek için yapabileceğiniz bazı şeyler vardır. Bu sayede hamilelikle midenizde yanma hissettiğinizde bununla kolay bir şekilde başa çıkabilirsiniz.
Hamilelikte mide yanması pek çok faktörden kaynaklanabilir. Kadınlık hormonlarındaki değişim ve rahmin büyümesi gibi faktörler bunlar arasında sayılabilir. Hamilelikte progesteron ve relaksin hormonlarının artması sonucu mide, yemek borusu ve bağırsaklardaki düz kaslar gevşer. Bu da mide-bağırsak sisteminde yanma, şişkinlik, gaz, hazımsızlık gibi problemlere yol açar. Yemek borusunun mideyle birleştiği yerde bulunan kapakçık gevşediği için mide içeriği yemek borusuna kaçabilir. Midede bulunan asit, yemek borusunda tahriş yaptığı için yanma hissi oluşabilir.
Gebeyken yaşanan mide yanmasının bir diğer nedeni ise midenin baskıya maruz kalmasıdır. Çünkü rahim içinde bebek büyür ve bunun sonucunda mide asidi yukarıya doğru itilir. Eğer mide doluyken bu itme yaşanırsa reflü oluşur ve mide yanmasına neden olur. Ayrıca rahimdeki kasların gevşemesi, midedeki kasların da gevşemesine neden olacağı için gebeyken mide yanması hissetmek normaldir. Gebelikte mide yanması, sanki göğsün ortasından genze kadarki kısımda sıcak bir şey varmış ve yakıyormuş gibi hissettirir.
Gebeyken mide yanması yaşamak son derece normaldir. Genel olarak anne adaylarında benzer şikayetlere neden olan mide yanması, kendini bazı semptomlarla belli eder. Hamileyken mide yanması yaşayan kadınlarda görülen belirtiler şunlardır:
Bu belirtileri yaşayan kadınlar bir süre sonra midede yanma hissiyle karşılaşabilir. Bu duruma yapmaları gereken mide yanmasına iyi gelen yiyecekler tüketmektir. Bu sayede mide yanmasını biraz bastırabilirler. Ayrıca midede yanmaya neden olan faktörler varsa bunlardan uzak durmaları da gerekir. Örneğin midede yanma hissini artıran yiyecekler tüketmemek, dar giymemek, tek öğünde çok fazla yememek oldukça önemlidir. Eğer tüm önlemlere ve çabalara rağmen midedeki yanma hissi geçmiyorsa mutlaka uzman bir hekime başvurmak ve tedavi olmak gerekir. Doktorun önerdiği ilaçlar kullanılabilir.
"Hamilelikte mide yanmasına ne iyi gelir?" sorusunun yanıtı oldukça merak edilir. Özellikle bu durumu son 3 aylık dönemde sıkça yaşayan kadınlar, mide yanmasından dolayı aşırı rahatsız hissedebilir. Dolayısıyla bununla başa çıkmak için bazı yöntemler tercih edebilirler. Eğer gebelik döneminde yaşadığınız mide yanmasını hafifletmek istiyorsanız yoğurt yiyebilir ya da ılık süt içebilirsiniz. Mide yanmasını hiç yaşamamak için ise şu önlemleri alabilirsiniz:
Gebelikte mide yanmasına iyi gelen yiyecekler sayesinde de yaşadığınız rahatsızlığı bastırabilirsiniz. Gebelikte mide yanmasına iyi gelen yiyecekler :
"Gebelikte mide yanması kaçıncı haftada başlar?" sorusunun yanıtı oldukça araştırılmaktadır. Pek çok gebe hamileliğinin ilk semptomu olarak mide yanması hissedebilir. Her anne adayında görülmese de mide yanması gebelikte en sık karşılaşılan problemlerden biridir. Çünkü bu durumun oluşmasına neden olan faktörler, gebeliğe bağlı olarak ortaya çıkar. Yaklaşık ikinci ayda başlayan mide yanması gebelik boyunca devam edebilir. Eğer mide problemi yaşayan biriyse kişide mide yanması daha erken de başlayabilir. Gebelik ilerledikçe mide yanması şikayetleri de artabilir. Gebeliğin 27. haftasında sıkça görülen mide yanması, özellikle ikinci ve üçüncü trimestlerde daha şiddetli bir şekilde hissedilebilir.
Hamileliğin başlarından itibaren midede bazı kasılmalar meydana gelir. İlerleyen süreçlerde de kaslar yavaşlayabilir. Ayrıca rahme paralel olan mide üzerinde bir basınç oluşabilir. Bu basıncın artması ise midedeki yanmanın daha şiddetli hissedilmesine neden olabilir. Rahmin büyümesi basıncı artıracağı için özellikle gebeliğin son 3 ayında bu yanma hissi daha çok görülebilir. Mide yanması ile birlikte ekşime, reflü, bulantı da olabilir. Midede hissedilen yanmanın şiddetine göre bu hissi geçirmek için bazı önlemler alınabilir. Bu sayede daha rahat bir hamilelik süreci geçirmek mümkün olur.