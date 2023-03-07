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Tarçın süt yapar mı? Tarçın anne sütünü artırır mı, anne sütünü artırmak için tarçın nasıl kullanılır?

21.02.2023 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emzirme döneminde kadınlar oldukça stresli zamanlar geçirebilir. Bu süreçte sütlerinin bebeklerine yetip yetmeyeceği endişesi yaşayabilirler. Bu nedenle beslenmelerine dikkat etmeleri gerekir. Çünkü annelerin yiyip içtiği her şey sütlerinin verimine ve kalitesine etki eder. Özellikle süt artırıcı besinler tüketmelidirler. Tarçının anne sütü üzerindeki etkisini de pek çok kadın merak etmektedir. Peki, anne sütünü artırmak için tarçın nasıl kullanılır?

Tarçın süt yapar mı? Tarçın anne sütünü artırır mı, anne sütünü artırmak için tarçın nasıl kullanılır?

Bir baharat olan tarçın hoş kokusu ve lezzeti ile öne çıkar. Tatlılara ve pek çok içeceğe enfes bir tat veren tarçın, pek çok faydaya sahiptir. İnsan sağlığı açısından önemli bir besin olan tarçının emziren anneler için yararlı olup olmadığı merak edilir. Hem anne hem de bebek için önemli etkilere sahip olan tarçın, anne sütünü de etkiler. Emzirme dönemindeki annelere ideal miktarda tarçın tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

Tarçın süt yapar mı?

Tarçın anne sütünü artıran besinler listesinde yer alır. Tarçın, süt üretimini artıran hormonların çalışmasını sağlar. Bu nedenle emziren anneler beslenme listelerinde mutlaka tarçına yer vermelidir. Aynı zamanda tarçın, anne sütünün tadını da etkiler ve bebeklerin seveceği bir hâle getirir. Aynı zamanda tarçın fazla kiloları atmaya yardımcı ve sindirim sistemini destekleyici bir besindir. Tarçının diğer faydaları şunlardır:

  • Antibiyotik özelliğine sahip olduğu için vücuttaki iltihabı atmaya yardımcı olur.
  • Kan şekerinin düşmesini sağlar.
  • Sakinleştirici bir etki gösterir.
  • Mideyi koruyarak mide sorunlarını iyileştirebilir.
  • Tansiyonu düşürebilir ve kalp sağlığını destekler.
  • Yorgunluğu alarak enerji verme özelliğine sahiptir.
  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar ve gribal enfeksiyonlara karşı vücudu korur.
  • Diyabet sorunlarını çözmede etkilidir.
  • Faranjite karşı etki gösterir.
  • Stresi, yorgunluğu ve gerginliği almaya yardımcıdır.
  • Ağrıları dindirebilir ve romatizmaya iyi gelir.

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Anne sütünü artırmak için tarçın nasıl kullanılır?

Anne sütünü artırmak için kullanılan tarçın farklı tariflere eklenebilir. Emzirme dönemindeki kadınlar düzenli olarak tarçın tükettiğinde sütlerinde artış görülür. Tabii ki ideal miktarda tüketime önem verilmelidir. Çünkü her besinde odluğu gibi tarçın da fazla tüketildiğinde yarardan çok zarara neden olur. Emziren annelerin günde ne kadar tarçın tüketebileceklerini doktorlarından öğrenmeleri gerekir.

Tarçını çay şeklinde tüketmek oldukça yaygındır. Tarçın çayı yapmak için bir demliğin içine 2 su bardağı su koyup kaynattıktan sonra içine kabuk tarçın konur. Eğer kabuk tarçın yoksa 1 çay kaşığı toz tarçın da olur. İsteğe göre 2 dilim elma da koyulabilir. 10 dakika demlendikten sonra çay içilebilir. Tatlandırmak için bal da eklenebilir. Ayrıca tarçınla birlikte bal tüketmek de sütü artırabilir. 1 tutam tarçın 1 yemek kaşığı balla karıştırıldıktan sonra ışık süt içine eklenir. Bu karışımı yatmadan önce içen annelerin sütü artabilir.

Tarçın anne sütünü nasıl etkiler?

Tarçının anne sütü üzerindeki etkileri yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Tarçının içinde bulunan mineraller, anne sütünün artmasını sağlar. Sütün miktarını artırmakla kalmaz kalitesini de artırabilir. Faydalı bir baharat olan tarçın hem annenin hem de bebeğin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler gösterir. Açlık ve tokluk şekerlerini dengeye sokan tarçın, anne sütünün verimini artıran bir besindir. Özellikle stresten ya da farklı nedenlerden dolayı sütü az olan kadınlara tarçın tüketmeleri tavsiye edilir.

Emzirme döneminin herhangi bir döneminde annenin sütü azalırsa tarçın tüketerek sütünü artırabilir. Kısa süre içinde tarçının anne sütüne olan etkisi görülebilir. Emziren anneler süt verimini artırmak için tarçın tüketmeden önce mutlaka bir hekime başvurmalıdır. Bu sayede tarçını nasıl ve ne kadar tüketmeleri konusunda bilgi sahibi olabilirler.

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