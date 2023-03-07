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Tahin süt yapar mı, tahin yemek gaz yapar mı? Tahin anne sütünü artırır mı, emziren anne tahin yiyebilir mi?

21.02.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk mutfağının sevilen lezzeti olan tahin pek çok yemekte, mezede ve tatlıda kullanılır. Özellikle kış aylarında tam bir şifa deposu olan tahinin vücuda birçok faydası vardır. Bu besleyici lezzetin anne sütüne de faydalı olduğu bilinmektedir. Anne sütünü artırmak için pek çok kadın tahin tüketir. Böylece hem sağlıklarını koruyabilirler hem tahinin pek çok faydasından yararlanabilirler hem de bebeklerinin karnını doyurabilirler. Emziren anne tahin yiyebilir mi?

Tahin süt yapar mı, tahin yemek gaz yapar mı? Tahin anne sütünü artırır mı, emziren anne tahin yiyebilir mi?

Tahinin içinde bulunan çinko, demir, fosfor, potasyum ve magnezyum gibi mineraller insan sağlığı açısından çok önemlidir. Vücudun ihtiyaçlarını karşılayarak bağışıklığın daha güçlü olmasını sağlar. Emziren annelerin de güçlü bir bağışıklığa ve sağlığa sahip olması çok önemlidir. Bu sayede bebeklerini rahatlıkla besleyebilirler. Ayrıca tahinin anne sütünü artırma özelliği sayesinde kadınlar sütleri az geldiği zamanlarda tahin tüketerek bu problemi çözebilirler.

Tahin süt yapar mı?

Emzirme sürecindeki anneler tahinin sütü artırıp artırmadığını oldukça merak eder. Çünkü bu dönemde kadınlar bebeklerini yeterince besleyebilmek ve karınlarını doyurabilmek ister. Bu nedenle emziren anneler için süt miktarı oldukça önemlidir. Sütün miktarını ve kalitesini artıran besinlerden biri de tahindir. Aynı zamanda tahin tüketimi sayesinde bebeğin kemik ve kalp gelişimi de olumlu yönde etkilenir. Tabi ki ideal miktarda tüketmek oldukça önemlidir. Bu konuda bir hekime danışarak günde ne kadar tahin tüketilebileceği öğrenilebilir.

Tahin anne sütünü artırır mı?

Tahinin anne sütünü artırmada konusunda kesinlikle destekleyici bir özelliği olduğu bilinmektedir. Bu nedenle uzmanlar, emziren annelere mutlaka tahin tüketmelerini tavsiye etmektedir. Ayrıca tahinin diğer faydaları da şunlardır:

  • Kalsiyum bakımından zengin olduğu için bebeğin kemik gelişimine faydalıdır.
  • Yüksek E vitamini içeriği ile damarların gevşemesine yardımcı olur ve dolayısıyla kalp sağlığını olumlu etkiler.
  • Tahinde bulunan magnezyum, yüksek tansiyonu düşürme özelliğine sahiptir.
  • Kalp krizi riskine karşı koruyucu bir etkisi vardır.

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Tahin yemek gaz yapar mı?

Emziren anneler sıklıkla gaz problemi yaşayabilir. Bu da sancılara neden olabilir. Süt artırıcı özelliği bulunduğu için tahinin gaz yapıp yapmadığı merak konusudur. Sindirim sisteminin aktif olarak çalışmasını sağlayan tahin, bu sayede midedeki ve bağırsaklardaki birikmiş olan gazları söktürücü özelliktedir. Bu sayede de gaz sancılarına iyi gelir. Annenin gaz problemi yaşaması, emzirme esnasında bu gazın bebeğe geçmesine ve bebeğin huysuzlanmasına neden olur. Dolayısıyla kadınların bu dönemde gaz söktürücü besinlere de ihtiyaçları vardır. Tahin hem süt artırıcı hem de gaz söktürücü olması ile emziren anneler için mükemmel bir besindir.

Emziren anne tahin yiyebilir mi?

Emziren kadınlar tahin yiyip yiyemeyeceklerini oldukça merak etmektedir. Tahinin pek çok faydası olduğu için emzirme döneminde ne gibi etkileri olduğu araştırılmaktadır. Emzirme döneminde bir annenin tahin tüketmesi, sütünün artmasını sağlar. Aynı zamanda hem bebek hem de annenin sağlığı açısından çok faydalı bir besindir. Tabii ki her besinde olduğu gibi tahinde de ideal miktarda tüketim oldukça önemlidir. Tahinin ne kadar tüketilmesi gerektiği konusunda bir hekimden bilgi almak gerekir. Çünkü tahin yüksek kalorili bir besindir ve çok fazla tüketildiğinde kilo almaya neden olur. Bunun önüne geçmek için de günde en fazla ne kadar tahin yenebileceğini öğrenmek gerekir. Emziren anneler için günde 2 tatlı kaşığı tahin tüketmek uygundur. Bu sınır her kadın için aynı olmayabilir, dolayısıyla mutlaka bir uzman görüşü alarak kişinin ihtiyaçlarına uygun tahin miktarı hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir.

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